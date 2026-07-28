El ministro de Hacienda de Brasil llamó “payaso” a Milei

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, cuestionó a Javier Milei y comparó los indicadores económicos de Argentina y Brasil en medio de la tensión bilateral.

La tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo luego de que el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, cuestionara al presidente Javier Milei y lanzara duras críticas contra la situación económica argentina.

Durante una entrevista con la emisora Radio Jornal de Pernambuco, el funcionario brasileño calificó de “payaso” al mandatario argentino y sostuvo que algunos indicadores económicos de Argentina se encuentran en una situación más complicada que los de Brasil.

Las críticas del gobierno de Lula

Durigan respondió a las recientes declaraciones de Milei contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y defendió la posición del gobierno de Brasil frente a los cuestionamientos del mandatario argentino.

“El presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, afirmó el ministro durante la entrevista.

Sus declaraciones se dieron en medio de un clima de creciente tensión diplomática entre ambos países, luego de distintos cruces públicos entre Milei y Lula, dos líderes con fuertes diferencias políticas y económicas.

Un nuevo cruce entre Buenos Aires y Brasilia

La relación entre los gobiernos argentino y brasileño atravesó varios momentos de tensión desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, con diferencias vinculadas a la política exterior, el funcionamiento del Mercosur y las posiciones de ambos mandatarios sobre distintos temas regionales.

Desde Brasil, el ministro de Hacienda defendió los resultados económicos de la gestión de Lula y utilizó indicadores macroeconómicos para contrastar la situación de ambos países.

En tanto, desde el gobierno argentino no hubo hasta el momento una respuesta oficial a las declaraciones de Durigan.

El nuevo enfrentamiento se suma a una serie de cruces entre funcionarios de ambos países, aunque Argentina y Brasil mantienen una relación comercial estratégica por el peso de sus economías dentro de la región.