Kristalina Georgieva llegó a Argentina y se reunirá con Milei antes de visitar Vaca Muerta

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, llegó a Argentina y se reunirá con Javier Milei en Casa Rosada. También visitará Vaca Muerta para conocer el desarrollo energético.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este lunes a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei y mantendrá un encuentro en la Casa Rosada para analizar la marcha del programa económico del Gobierno.

La reunión será la primera entre ambos cara a cara en casi diez meses y se realizará en un contexto marcado por los desafíos fiscales, la acumulación de reservas y el cumplimiento de las metas acordadas con el organismo internacional.

El encuentro está previsto para las 14 horas y luego la titular del FMI participará de una reunión de gabinete ampliado junto a funcionarios nacionales.

La agenda económica sobre la mesa

La visita de Georgieva ocurre en un momento diferente al último encuentro con Milei, cuando el Gobierno negociaba respaldo financiero internacional antes de las elecciones legislativas de 2025.

Ahora, uno de los principales puntos de atención del Fondo está puesto en la evolución del superávit fiscal, luego de que Argentina registrara un resultado negativo en las cuentas públicas durante junio.

El Gobierno logró avanzar en uno de los objetivos centrales del programa económico: la acumulación de reservas del Banco Central. Durante 2026, la entidad conducida por Santiago Bausili adquirió más de US$13.000 millones y alcanzó la meta prevista para el primer semestre.

Sin embargo, el foco del FMI pasó a estar en la capacidad de sostener el equilibrio fiscal y alcanzar el objetivo anual de superávit primario.

El desafío de sostener el equilibrio fiscal

En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, un resultado que encendió alertas dentro del programa acordado con el organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el resultado estuvo relacionado con una menor recaudación y factores estacionales, como la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias y el impacto del pago de aguinaldos.

De cara al segundo semestre, el FMI seguirá de cerca las medidas que adopte el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las metas fiscales. Entre los compromisos asumidos aparecen la reducción de subsidios energéticos, una revisión de transferencias sociales y una mayor racionalización del gasto público.

La visita a Vaca Muerta

Además de la reunión política y económica en Buenos Aires, la agenda de Georgieva incluirá una visita a uno de los sectores estratégicos para el futuro del país: Vaca Muerta.

Según trascendió, la titular del FMI viajará el martes 28 de julio al yacimiento Loma Campana, en Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

El recorrido busca mostrar el potencial energético argentino y el rol que tiene el desarrollo de hidrocarburos no convencionales como una de las principales fuentes de inversión y generación de divisas.

La visita de Georgieva representa un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno argentino y el FMI, en momentos donde la administración de Milei busca consolidar la estabilidad económica y fortalecer la confianza internacional.