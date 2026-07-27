El Ejército suma movilidad para sus nuevos radares

El Ejército prepara el despliegue de radares capaces de instalarse en minutos y trasladarse rápidamente por el territorio.

El Ejército Argentino abrió una licitación para incorporar cuatro camiones pesados 6×6 destinados al transporte de los radares tácticos RMF 200V desarrollados por INVAP. La adquisición apunta a dotar a estos sistemas de una capacidad de despliegue rápido y permitir su traslado hacia distintos puntos del país.

La movilidad es una de las principales características del RMF 200V. A diferencia de los radares instalados de manera permanente, estos equipos fueron diseñados para ser trasladados y puestos en funcionamiento en pocos minutos, de acuerdo con las necesidades operativas.

Según la documentación técnica de INVAP, el radar puede desplegarse y replegarse en menos de 15 minutos, tiene cobertura de 360 grados en azimut y puede seguir más de 600 blancos de manera simultánea. Su alcance máximo de detección llega a los 200 kilómetros, aunque la distancia efectiva depende de las características del objetivo y de las condiciones de exploración.

Para dimensionar esa capacidad, INVAP informa que un avión de combate con una superficie equivalente de radar de un metro cuadrado puede ser detectado a unos 67 kilómetros bajo determinadas condiciones. En el caso de blancos pequeños, como drones, el alcance es menor.

Una herramienta móvil para reforzar la vigilancia

Los RMF 200V están pensados para complementar la red de vigilancia aérea existente en Argentina. Los radares primarios de largo alcance permiten controlar grandes extensiones del espacio aéreo, mientras que los sistemas tácticos pueden trasladarse hacia sectores donde sea necesario reforzar temporalmente la cobertura.

En este esquema, los camiones cumplen una función central. La licitación contempla vehículos con tracción 6×6 y una capacidad de carga cercana a las 15 toneladas, preparados para transportar los componentes del radar y operar en distintos terrenos.

El Ejército tiene previsto recibir en 2027 el primero de los nuevos RMF 200V, según información incluida en un informe de la Jefatura de Gabinete.

El proyecto también representa la incorporación de tecnología desarrollada en el país. INVAP diseñó el radar con tecnología AESA y una arquitectura modular que permite integrarlo con sistemas de comando y control, enlaces de datos y otros componentes de defensa.

La compra de los cuatro camiones permitirá completar la infraestructura necesaria para aprovechar una de las principales ventajas del RMF 200V: la posibilidad de llevar capacidad de vigilancia aérea hacia donde sea requerida, sin depender de una posición fija.