Inflación: qué esperan los analistas para agosto y cuánto proyectan para 2026

El mercado estima que los precios subirán alrededor de 1,8% este mes, mientras que las principales proyecciones ubican la inflación anual cerca del 30%.

Después de que el INDEC informara una inflación del 2,1% en julio, las principales consultoras y entidades financieras mantuvieron sus expectativas de una desaceleración de los precios durante los próximos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 1,8% para agosto, el mismo porcentaje que espera para septiembre. Para octubre, la estimación baja levemente al 1,7%.

El relevamiento también prevé una inflación del 29,8% para todo 2026, con registros mensuales que continuarían por debajo del 2% durante buena parte del segundo semestre.

Qué dicen las consultoras sobre agosto

La consultora Libertad y Progreso coincidió con la estimación del REM y ubicó su proyección para agosto en 1,8%. Según su análisis, el aumento del 2,1% registrado en julio respondió en parte a factores estacionales y transitorios.

La entidad espera además que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2% durante el resto del año y proyecta un cierre cercano al 30% anual.

Por su parte, EcoAnalytics destacó que la inflación núcleo de julio fue del 1,8% y anticipó una trayectoria descendente, aunque con una desaceleración más lenta y posibles oscilaciones entre meses.

Eco Go también espera que agosto termine con una inflación inferior al 2%, aunque no difundió una estimación puntual.

En tanto, PUENTE coincidió con el escenario de desinflación, aunque advirtió que pueden producirse variaciones mensuales por factores externos o movimientos en algunos precios regulados.

El dato de julio y la tendencia para los próximos meses

La inflación de julio fue del 2,1% y llevó la variación acumulada de los últimos doce meses al 33,8%.

Para los próximos meses, el REM proyecta una inflación del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Para enero de 2027, en tanto, prevé un leve repunte hasta el 1,7%.

Las estimaciones muestran así un escenario de inflación mensual más estable por debajo del 2%, aunque los especialistas remarcan que el proceso no necesariamente será lineal.

La inflación núcleo es uno de los principales indicadores que siguen las consultoras para evaluar la tendencia subyacente de los precios. En ese sentido, EcoAnalytics considera que la desaceleración continuará, aunque podrían registrarse aumentos puntuales en determinados rubros.

Con las proyecciones actuales, el mercado espera que agosto vuelva a mostrar una inflación inferior a la de julio, mientras que el consenso ubica el cierre de 2026 en torno al 30%.