Estados Unidos señaló a Argentina como un “nodo de riesgo” de una red china para eludir aranceles

La Oficina de Política Comercial y Manufacturera del gobierno de Donald Trump incluyó a la Argentina en una lista de más de 40 países que, según Washington, forman parte de una red de triangulación de productos chinos hacia Estados Unidos para evitar elevados aranceles.

El gobierno de Estados Unidos

incluyó a la Argentina en una red global de más de 40 países que, según Washington, es utilizada para triangular mercancías de origen chino hacia el mercado estadounidense y eludir aranceles.

El señalamiento aparece en un informe elaborado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la administración de Donald Trump, titulado The Great Transshipment Scam (“La gran estafa del transbordo”).

El documento identifica distintos niveles dentro de una denominada “Red de Triangulación en la Sombra” y ubica a la Argentina en el Nivel 3, donde es catalogada como un “nodo de riesgo”.

Según el informe, la operatoria consiste en enviar productos fabricados en China hacia un tercer país antes de su ingreso a Estados Unidos. En ese proceso, las mercancías pueden ser reempacadas, procesadas o recibir una nueva identificación de origen, para luego ser reexportadas al mercado estadounidense.

El objetivo sería aprovechar la diferencia entre los elevados aranceles aplicados por Estados Unidos a productos provenientes directamente de China y las tasas correspondientes a los países utilizados como intermediarios.

El informe sostiene que esta red está conformada por centros logísticos, plataformas de procesamiento, operadores de zonas francas y puntos de reexportación, que permiten que productos de origen chino ingresen al mercado estadounidense bajo una nueva identidad nacional.

De acuerdo con la administración Trump, este mecanismo de triangulación genera un perjuicio económico para Estados Unidos que alcanzaría aproximadamente 60.000 millones de dólares anuales.

La inclusión de Argentina en el listado agrega un nuevo elemento de tensión en la relación comercial entre Washington, Buenos Aires y Beijing, en un contexto marcado por la disputa entre Estados Unidos y China por el comercio internacional y las inversiones.