El Gobierno evalúa usar un fondo de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios

El Ministerio de Economía analiza utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que los bancos puedan ofrecer préstamos para vivienda a tasas más bajas.

El Gobierno nacional analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar una mayor oferta de créditos hipotecarios y mejorar las condiciones de financiamiento para quienes buscan acceder a una vivienda.

La iniciativa fue anticipada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien explicó que una de las alternativas en estudio consiste en que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos. De esta manera, las entidades contarían con mayor liquidez para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

El objetivo es cubrir parte del déficit de financiamiento que actualmente limita la cantidad de créditos disponibles y permitir que los bancos puedan ofrecer tasas de interés más bajas y plazos más extensos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el Gobierno analiza distintas alternativas junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y las entidades bancarias. Según explicó, buscan encontrar un mecanismo que permita mejorar las condiciones de financiamiento sin generar un costo excesivo para el sistema.

La estrategia también apunta a movilizar los dólares

La propuesta se analiza en paralelo con la flexibilización de las condiciones para que los bancos puedan utilizar los depósitos en dólares de sus clientes para otorgar préstamos a empresas.

Furiase destacó la necesidad de que “se genere el circuito de los dólares” dentro de la economía y sostuvo que una mayor disponibilidad de financiamiento podría beneficiar sectores como la construcción.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno, los depósitos en dólares aumentaron de unos US$23.000 millones a US$40.000 millones, mientras que actualmente los bancos prestan alrededor del 60% de esos fondos.

La intención oficial es que una mayor proporción de esos recursos pueda canalizarse hacia la economía real y, eventualmente, contribuir también a ampliar las alternativas de financiamiento para la compra de viviendas.

El Gobierno descartó intervenir sobre las deudas

Por otra parte, Furiase descartó que el Estado vaya a intervenir directamente para reducir la morosidad de las familias endeudadas.

El funcionario sostuvo que “la mora es algo que se tiene que resolver entre privados” y cuestionó la posibilidad de utilizar recursos públicos para beneficiar a un determinado grupo de deudores.

El equipo económico considera que una reducción sostenida de las tasas dependerá principalmente de la evolución de las variables macroeconómicas. En ese sentido, Furiase mencionó como condiciones necesarias la baja de la inflación, la reducción del riesgo país, el superávit fiscal, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y el mantenimiento del superávit comercial.

La eventual utilización del FGS para impulsar los créditos hipotecarios todavía se encuentra en etapa de evaluación y el Gobierno no definió aún los detalles del mecanismo ni cuándo podría comenzar a implementarse.