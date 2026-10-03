Inflación de septiembre: anticipan una suba y estiman que rondará el 2%

Las principales consultoras estiman que la inflación de septiembre se ubicará entre 1,9% y 2,1%, por encima del 1,7% registrado en agosto.

El dato oficial de inflación de septiembre se conocerá el próximo 13 de octubre, cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las principales estimaciones privadas anticipan una aceleración respecto del 1,7% registrado en agosto y ubican la variación mensual en torno al 2%.

Los relevamientos realizados por distintas consultoras hacia fines de septiembre proyectan un índice de entre 1,9% y 2,1%, con los aumentos en alimentos y bebidas entre los principales factores de presión.

El dato será seguido de cerca por el Gobierno, que busca sostener la desaceleración de la inflación luego de los registros de los últimos meses.

Qué estiman las principales consultoras

Entre las proyecciones privadas, Equilibra estimó una inflación general del 2,1% para septiembre, mientras que la mediana de las consultoras relevadas se ubicó cerca del 2%.

EcoGo proyectó un aumento mensual del 2%, con una suba promedio del 2,1% en alimentos y bebidas.

Por su parte, C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9% para el Gran Buenos Aires. En su medición, los principales incrementos estuvieron vinculados con factores estacionales: indumentaria subió 3,8% por el cambio de temporada y verduras registró un aumento del 11%.

Libertad y Progreso también estimó un 2% para septiembre. En su relevamiento, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,9%, mientras que restaurantes y hoteles tuvieron una suba del 3%.

En tanto, LCG detectó una aceleración en los precios de los alimentos. El promedio de las últimas cuatro semanas de septiembre llegó al 4,2%, con aumentos particularmente fuertes en bebidas e infusiones, verduras, carnes y lácteos.

Alimentos, dólar y combustibles, entre las claves

Las consultoras identificaron distintos factores detrás de la posible aceleración del IPC. Entre ellos aparecen los movimientos del tipo de cambio, el traslado a precios de esos cambios, los aumentos de servicios y regulados y algunos componentes estacionales.

Desde Libertad y Progreso señalaron que el movimiento cambiario puede impactar con cierto rezago sobre los precios de los bienes transables, especialmente los alimentos.

También advirtieron que el rubro transporte todavía no habría reflejado completamente las subas de los combustibles registradas a fines de septiembre. En ese sentido, el impacto podría trasladarse principalmente al índice de octubre.

Los combustibles tuvieron aumentos de distinta magnitud durante los últimos días del mes: YPF aplicó una suba del 1%, mientras que otras petroleras incrementaron sus precios entre el 2% y el 5%.

Qué proyecta el Gobierno para 2027

El escenario inflacionario también aparece contemplado en el Presupuesto 2027, que comenzó su tratamiento en el Congreso.

El proyecto elaborado por el Ministerio de Economía contempla una inflación anual del 18% para 2027, junto con una proyección de crecimiento del PBI del 4% y un incremento del salario promedio del 25,4%.

Además, el Gobierno estimó un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar hacia el cierre del próximo año.

La cifra oficial de septiembre permitirá conocer cuánto se acercó la evolución de los precios a las distintas estimaciones privadas y será uno de los principales datos económicos de octubre.