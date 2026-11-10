Argentina: habrá más adultos mayores que niños para 2040

La caída del 47% en la natalidad anticipa que para 2040 habrá más mayores de 65 que menores de 15. Desafíos para el empleo, las jubilaciones y el FMI.

La Argentina transita hacia un punto de inflexión demográfico que alterará por completo su estructura social y económica en las próximas décadas. De acuerdo con las proyecciones oficiales del INDEC, hacia 2040 el país registrará por primera vez más adultos mayores que niños: se estiman unos 7,8 millones de personas de 65 años o más frente a 6,8 millones de menores de 15. Este envejecimiento acelerado, producto de una mayor esperanza de vida y de un desplome histórico en la natalidad, interpela no solo al sistema previsional sino también al mercado laboral y al modelo de crecimiento económico.

El fenómeno responde a una tendencia que se profundizó de manera abrupta en la última década. Según datos de UNICEF, los nacimientos en el país se derrumbaron un 47% entre 2014 y 2024 —al pasar de 777.012 a 413.135 anuales—, situando la tasa de fecundidad en 1,3 hijos por mujer, un registro muy por debajo del umbral de 2,1 necesario para garantizar el reemplazo generacional. Este vaciamiento relativo de las bases piramidales ya comienza a sentirse en las matrículas escolares y, a mediano plazo, reconfigurará radicalmente la oferta de mano de obra.

La gran incógnita que advierten los economistas y especialistas radica en la capacidad del mercado de trabajo para absorber este proceso. Actualmente, la transición demográfica encuentra a la economía argentina atravesada por una estructural alta informalidad laboral que ronda el 45% de los ocupados, lo que restringe severamente las fuentes genuinas de financiamiento para sostener el régimen previsional de reparto.

No obstante, las estadísticas del INDEC señalan una ventana de oportunidad temporal: se proyecta que el segmento etario de 15 a 64 años —la población teóricamente en edad de trabajar— incremente su peso relativo del 66,1% registrado en el censo de 2022 al 69,3% proyectado para 2040. El desafío macroeconómico consistirá en capitalizar ese bono demográfico transformándolo en empleo formal y mejoras de productividad antes de que la presión de la pasividad sobre el sistema de seguridad social se vuelva insostenible.

En el plano político e institucional, la urgencia de reestructurar el sistema previsional ya forma parte de la agenda de corto plazo. En el marco de los acuerdos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional contrajo el compromiso de debatir y encauzar una reforma jubilatoria profunda hacia diciembre de 2027, luego de los comicios presidenciales. Más allá de las urgencias fiscales, los analistas coinciden en que la transformación demográfica exigirá repensar las políticas de empleo, inversión y consumo, dando cabida al desarrollo de la denominada “economía plateada” para atender las demandas de una sociedad cada vez más longeva.