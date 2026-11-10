El gobernador de Neuquén no esperó a a los libertarios y anticipo la elección a febrero

Rolando Figueroa adelantó las elecciones de Neuquén al 14 de febrero de 2027 y recuperó una vieja receta del MPN: votar antes que el resto del país para evitar el arrastre de los partidos nacionales. La decisión sorprendió a La Libertad Avanza, complicó las negociaciones de los Menem por la vicegobernación y encontró al peronismo provincial atravesado por una profunda fragmentación. El gobernador puso las urnas en pleno verano, cuando sus adversarios todavía están discutiendo cómo organizarse.

El decreto 1860, publicado este lunes 9 de noviembre, convocó a renovar la gobernación, la vicegobernación, las 35 bancas de la Legislatura y las autoridades municipales para el período 2027-2031. La elección se realizará diez meses antes del vencimiento de los mandatos y convertirá a Neuquén en la primera provincia en votar en 2027. La decisión también descartó las especulaciones sobre una convocatoria en agosto o septiembre, junto con otros distritos patagónicos.

La maniobra tiene antecedentes. Durante décadas, el Movimiento Popular Neuquino utilizó el desdoblamiento electoral para proteger su poder territorial de la influencia de las elecciones presidenciales. La lógica era sencilla: cuanto más lejos quedaran las urnas neuquinas de la disputa nacional, menor sería la posibilidad de que el peronismo o el radicalismo trasladaran a la provincia la fuerza de sus candidatos presidenciales. El MPN buscaba que la elección se resolviera en clave provincial.

En 2019, por ejemplo, Omar Gutiérrez convocó a elecciones el 10 de marzo, siete meses antes de las presidenciales. Consiguió su reelección con el 40,19% de los votos, frente al 25,93% de Ramón Rioseco, que encabezaba Unidad Ciudadana-Frente Neuquino. La diferencia fue de 14,26 puntos porcentuales. El candidato de Cambiemos, Horacio Quiroga, quedó tercero con el 15,04%. Entre los dos principales espacios nacionales reunieron casi el 41% de los sufragios, pero compitieron por separado.

Si bien hasta el momento no se conoce un acuerdo entre Figueroa y La Libertad Avanza, fuentes cercanas al gobierno de la provincia descartan que Nadia Márquez pueda acompañarlo como candidata a vicegobernadora, una posición que, según esas fuentes, pretendían negociar los Menem.

La senadora Nadia Márquez es una de las principales figuras libertarias de la provincia, pero enfrenta un obstáculo legal que complica sus aspiraciones locales. La ley provincial de Ficha Limpia, sancionada en marzo de 2025, impide postularse a quienes hayan sido beneficiados con una suspensión del juicio a prueba. Márquez aceptó una probation en 2013 en una causa por presuntas estafas vinculadas con títulos educativos sin validez oficial.

El adelantamiento agrega un problema de calendario. Las candidaturas deberán presentarse hacia mediados de diciembre, de modo que cualquier intento de discutir judicialmente la inhabilitación tendría que resolverse en pocas semanas. “Nadia sería la mejor candidata, pero no puede jugar porque se lo impide Ficha Limpia. Al acortarse los tiempos, no llega”, explicó la fuente consultada.

La misma fuente consideró que los libertarios podrían concentrarse en disputar intendencias, concejalías y bancas legislativas. “Para mí los libertarios van a ir por los municipios. Si pueden ganar alguno, mejor. Si no, meten concejales o diputados provinciales”, sostuvo. Esa estrategia permitiría construir representación territorial sin necesidad de disputar la gobernación, aunque todavía no hay una definición oficial.

El calendario también reduce el margen de Patricia Bullrich para organizar un armado propio. Los sectores que responden a la exministra deberán negociar candidaturas y alianzas en un plazo mucho menor al previsto. Mientras tanto, el oficialismo provincial ya cuenta con una coalición en funcionamiento y una estructura municipal consolidada.