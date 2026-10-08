Fuerte sismo en los Valles Calchaquíes: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

Un sismo de magnitud 4,3 tuvo epicentro en los Valles Calchaquíes y fue percibido en distintas localidades de Salta, Tucumán y Catamarca.

Un sismo de magnitud 4,3 se registró durante la noche del miércoles en los Valles Calchaquíes y fue percibido en distintas localidades de Salta, Tucumán y Catamarca.

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo a las 23:41 y tuvo una profundidad de apenas 5 kilómetros, por lo que fue perceptible en diferentes puntos de la región.

El epicentro fue localizado 74 kilómetros al oeste de Cafayate, 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y 77 kilómetros al sudeste de Incahuasi.

Dónde se sintió con mayor intensidad

La mayor intensidad se registró en Tacuil, Salta, donde alcanzó entre III y IV grados en la escala de Mercalli Modificada.

En ese nivel, el movimiento puede ser percibido por algunas personas, especialmente aquellas que se encuentran en reposo, y puede generar la oscilación de objetos suspendidos.

En Molinos, también en Salta, la intensidad alcanzó el grado III, mientras que en Cafayate fue de entre II y III.

También fue percibido en Tucumán y Catamarca

El movimiento no quedó limitado a las localidades cercanas al epicentro. También fue reportado en Santa María, Catamarca, y en sectores de Tucumán, entre ellos El Bañado y San Miguel de Tucumán.

El sismo sorprendió a vecinos de distintas localidades, que durante la noche compartieron sus experiencias y consultas a través de las redes sociales.

Hasta el momento, el fenómeno fue registrado por el INPRES como un movimiento sísmico de magnitud 4,3, sin que se informaran consecuencias mayores asociadas al evento.