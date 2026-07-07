Encuesta reveló cuál es la mayor preocupación de los argentinos: “No alcanza el dinero”

Un estudio realizado durante junio mostró que la falta de ingresos encabeza las preocupaciones de la población. También crecieron la inquietud por la corrupción y el pesimismo sobre la economía.

La falta de dinero para llegar a fin de mes continúa siendo la principal preocupación de los argentinos, según una encuesta realizada por la consultora Reale Dalla Torre (RDT) durante junio sobre más de 1.300 casos en todo el país.

El relevamiento indicó que el 52% de los consultados señaló que el principal problema es que “no alcanza el dinero”, ubicándolo por encima de otras preocupaciones como el empleo (40%), la inseguridad (39%) y la corrupción (37%), que registró uno de los mayores incrementos del último mes.

Seis de cada diez tienen una visión negativa de la economía

El informe también reflejó una percepción mayoritariamente pesimista sobre la situación económica. El 65% de los encuestados calificó su realidad personal como “difícil” o “mala”, mientras que seis de cada diez mantienen una visión negativa sobre el contexto económico.

Respecto del futuro, el 52% cree que la economía empeorará o no mejorará en los próximos meses. En contraste, el 34% manifestó una expectativa optimista, mientras que el resto no respondió o se mostró indeciso.

La corrupción volvió a escalar entre las preocupaciones

Uno de los datos más destacados del estudio fue el fuerte crecimiento de la preocupación por la corrupción, que pasó del 29% al 37% en apenas un mes y volvió a ubicarse entre los cuatro temas que más inquietan a la sociedad.

Según la consultora, este incremento podría estar vinculado a la amplia difusión de causas judiciales de alto impacto público. No obstante, advirtió que será necesario esperar los resultados del relevamiento de julio para determinar si se trata de una preocupación coyuntural o de una tendencia sostenida.

Pese a este escenario, el informe señaló que durante junio descendieron levemente las preocupaciones relacionadas con los ingresos, el empleo y la inflación en comparación con los meses anteriores, aunque la situación económica sigue dominando la agenda de inquietudes de la población.