El riesgo país superó los 700 puntos y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas

Los bonos argentinos en dólares bajaron un 1,5% promedio y acumularon pérdidas mensuales del 6%. El riesgo país llegó a 710 puntos básicos durante la rueda del martes.

El riesgo país argentino superó los 700 puntos básicos durante la rueda de este martes 20 de octubre, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos en dólares que cotizan en Wall Street. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar los 710 puntos durante la mañana, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

A las 11:30, el índice se ubicaba en 684 puntos básicos, nueve unidades por encima del cierre previo, después de haber retrocedido desde el máximo intradiario. De esta manera, acumulaba ocho jornadas consecutivas en alza.

Los bonos Globales argentinos, emitidos bajo legislación extranjera, registraban una caída promedio del 1,5%. En el último mes, los títulos en dólares acumularon una pérdida cercana al 6%, con bajas superiores al 7% en los bonos de mayor plazo.

Por qué sube el riesgo país

El deterioro de los títulos argentinos se produce en un contexto de mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales y de presión sobre la deuda de economías emergentes.

En el último mes, el riesgo país aumentó 150 puntos básicos, equivalente a una suba del 28%. El indicador había marcado su mínimo de 2026 el 10 de julio, cuando llegó a los 403 puntos.

El índice mide la diferencia entre el rendimiento que exigen los inversores por los bonos argentinos y el que ofrecen títulos del Tesoro de Estados Unidos de duración similar. Cuando aumenta, refleja una mayor percepción de riesgo y un costo de financiamiento más elevado para el país.

Desde la consultora Max Capital señalaron que los bonos soberanos argentinos se vieron afectados por una ola de ventas de deuda de mercados emergentes, en un escenario en el que los inversores buscan activos considerados de mayor calidad. También advirtieron que se amplió la diferencia de rendimiento frente a países con una calificación crediticia similar.

Según el análisis de la firma, la incertidumbre política de cara al calendario electoral de 2027 también influye en la percepción de riesgo sobre Argentina.

Tasas de Estados Unidos e incertidumbre local

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, atribuyó la presión sobre los bonos a una combinación de factores: el aumento de las tasas en Estados Unidos tras el último dato de inflación, la mayor cautela global frente a los mercados emergentes y la cercanía de las elecciones de 2027.

El ejecutivo sostuvo que el movimiento responde principalmente a un incremento de la prima de riesgo que exigen los inversores y no necesariamente a un deterioro de los fundamentos económicos. En ese sentido, mencionó el superávit fiscal, la acumulación de reservas del Banco Central y el resultado de la última licitación del Tesoro, que consiguió un rollover del 136%.

Por su parte, Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, señaló que las tasas de los bonos estadounidenses a diez años tuvieron un fuerte aumento asociado a las expectativas de inflación y a factores geopolíticos. A su entender, esos movimientos contribuyeron a la presión sobre los activos financieros.

Mauro Carrizo, responsable de Wealth Management de Cocos, también vinculó la suba del riesgo país con las tasas internacionales. Según explicó, cuando aumenta el rendimiento exigido a los bonos del Tesoro estadounidense, los activos considerados más riesgosos suelen experimentar movimientos más pronunciados. En ese escenario, Argentina amplifica las variaciones del mercado global.

Carrizo agregó que la acumulación de reservas por parte del Banco Central no tuvo el impacto positivo que podría esperarse sobre los bonos, debido al contexto de incertidumbre financiera y política.

Los bonos acumulan pérdidas en el último mes

La caída de los títulos soberanos refleja la presión vendedora que atraviesa el mercado financiero argentino. De acuerdo con los datos de la rueda, los bonos en dólares perdieron alrededor del 6% en promedio durante el último mes, mientras que algunos papeles de mayor duración retrocedieron más del 7%.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, describió una jornada marcada por las ventas tanto en acciones argentinas como en bonos soberanos en dólares. Esa dinámica, señaló, profundizó las pérdidas de las últimas sesiones y empujó al alza el riesgo país.

La evolución del indicador dependerá, entre otros factores, del comportamiento de las tasas internacionales, la demanda por deuda emergente y la percepción de los inversores sobre la economía argentina y el escenario político de los próximos meses.