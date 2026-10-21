Cristina Kirchner: la Justicia decidió que los juicios de Hotesur y Los Sauces comiencen juntos

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión de separar los juicios de Hotesur y Los Sauces. El debate unificado comenzará el viernes 23 de octubre.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que está acusada Cristina Kirchner, se desarrollen en un único debate oral. Por mayoría, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocaron la decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que había dispuesto realizar los procesos por separado.

Con este fallo, el juicio unificado comenzará el viernes 23 de octubre, según la fecha establecida por el tribunal oral.

La resolución hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían cuestionado la separación de los expedientes. En cambio, el camarista Alejandro Slokar votó en disidencia.

Por qué decidieron unificar los juicios

Los jueces que conformaron la mayoría consideraron que el TOF 5 no había fundamentado de manera suficiente por qué correspondía modificar el criterio de tramitación conjunta que se había establecido años atrás.

En mayo de 2019, Casación había dispuesto que ambos expedientes continuaran bajo la órbita del mismo tribunal. Un mes después, el TOF 5 había ordenado su acumulación material una vez que alcanzaran una situación procesal equivalente.

Para Petrone, la decisión de separar los debates no explicó qué circunstancias nuevas justificaban apartarse de ese criterio. También cuestionó que se invocaran dificultades organizativas para dividir los procesos, cuando esa medida implicaba una diferencia de casi cinco meses entre las fechas de inicio originalmente previstas.

El tribunal oral había fijado el comienzo del juicio por Los Sauces para el 23 de octubre, mientras que el debate por Hotesur estaba previsto para el 19 de marzo de 2027.

Según el fallo, la extensión de las audiencias, la cantidad de imputados y testigos y el volumen de la prueba podían abordarse mediante herramientas de organización del proceso, sin necesidad de fragmentar el juzgamiento.

El riesgo de valorar las pruebas por separado

Otro de los argumentos centrales fue la posible afectación de la valoración conjunta de la prueba y de las acusaciones.

La fiscalía y la UIF sostuvieron que las investigaciones comparten elementos probatorios y conexiones entre las maniobras bajo análisis. Por ese motivo, advirtieron que realizar dos juicios podía derivar en evaluaciones parciales de la evidencia o incluso en decisiones contradictorias.

Petrone también señaló que el TOF 5 no había demostrado de qué manera la realización de un único debate perjudicaría concretamente el ejercicio del derecho de defensa de los imputados.

El camarista Barroetaveña adhirió a esos argumentos y consideró que la resolución original tenía una fundamentación insuficiente. A su entender, las facultades de organización del tribunal no justificaban modificar sin razones adecuadas el alcance del proceso que había llegado a la etapa de juicio.

La postura de las defensas y el voto en disidencia

Las defensas de los acusados se habían opuesto a la unificación. Los abogados de la familia Kirchner, encabezados por Carlos Beraldi, pidieron mantener los debates separados, al igual que Mariano Fragueiro Frías, defensor del empresario Fabián De Sousa.

Por su parte, Slokar sostuvo que la decisión de dividir los juicios correspondía a las facultades de organización del tribunal oral y que no se habían acreditado motivos suficientes para habilitar la revisión de Casación.

El juez consideró que las resoluciones de ese tipo, por regla general, no pueden equipararse a una sentencia definitiva, salvo que se demuestre arbitrariedad. Por eso, propuso declarar inadmisibles los recursos de la fiscalía y de la UIF.

Con dos votos a favor y uno en contra, la Cámara revocó el desdoblamiento y ordenó que ambos procesos se desarrollen en un único debate oral, cuyo inicio está previsto para este viernes 23 de octubre.