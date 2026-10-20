Si recibís este SMS de Tuenti, tu línea de Movistar cambiará de empresa: qué tenés que saber

Unos 6 millones de clientes de Movistar pasarán a Tuenti por la venta de Telefónica. Qué informa el SMS, cómo consultar y qué opciones tienen los usuarios.

Miles de usuarios de Movistar comenzaron a recibir mensajes de texto que les informan que sus líneas móviles pasarán a otra empresa de telefonía. La migración alcanzará a cerca de 6 millones de clientes y se realizará de manera gradual, en el marco de las condiciones impuestas por la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom.

El SMS identifica a Tuenti como la marca que brindará el servicio y explica que el cambio responde a una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia. La comunicación también informa cuáles son los canales disponibles para realizar consultas y solicitar la baja sin cargo.

El proceso no afectará a todos los abonados de Movistar y, por el momento, no existe una fecha única para concretar el traspaso de cada línea.

Qué dice el mensaje de texto que reciben los clientes

La notificación llega desde un remitente identificado como Tuenti y comunica que el servicio será prestado por otro proveedor. También identifica a CPS Comunicaciones S.A. como la empresa operadora.

El mensaje señala que la atención continuará con la misma calidad y condiciones, aunque no detalla posibles modificaciones en los planes, los precios, la facturación o los servicios asociados a cada línea.

¿Los clientes pueden pedir la baja del servicio?

Sí. Según la comunicación recibida, los usuarios alcanzados por el cambio pueden solicitar la baja sin cargo a través de los canales de atención informados.

Antes de que se concrete la migración, también pueden consultar qué ocurrirá con su línea, qué condiciones tendrá el servicio y cuáles serán las modalidades de implementación.

Por ahora, el SMS no especifica la fecha en que se realizará cada transferencia ni detalla eventuales cambios particulares. Esos aspectos deberán aclararse durante el proceso de comunicación individual a los abonados.

Por qué Movistar transferirá parte de sus clientes a Tuenti

El cambio forma parte de la operación mediante la cual Telecom Argentina adquirió los activos locales de Telefónica por unos USD 1.245 millones.

La compra quedó sujeta a condiciones regulatorias vinculadas con la concentración del mercado de las telecomunicaciones. Telecom ya opera la marca Personal y la incorporación de la totalidad de los clientes de Telefónica habría ampliado su participación en el sector.

Por ese motivo, la operación contempla la transferencia de una parte de la cartera a otro operador, con el objetivo de preservar la competencia entre las empresas que brindan servicios de telefonía móvil.

El proceso comprende aproximadamente 6 millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija. No todos los clientes de Movistar serán transferidos: una parte de la cartera permanecerá bajo la estructura de Telecom.

Qué empresa estará detrás de Tuenti

La compañía que recibirá los clientes y activos incluidos en la desinversión es Metrotel, que utilizará la marca Tuenti para operar en el mercado móvil argentino.

La operación fue valuada en USD 450 millones y se enmarca en el proceso de reorganización del mercado tras la compra de Telefónica por parte de Telecom. Su instrumentación requiere completar los pasos formales correspondientes.

El objetivo es que exista un operador adicional con capacidad para competir en el mercado de telefonía móvil, donde Personal y Claro tienen una presencia significativa.

Cómo será el cambio de empresa para los usuarios

La migración se realizará por etapas y cada cliente deberá recibir información sobre el traspaso de su línea. El mensaje de texto constituye una de las primeras comunicaciones individuales sobre el cambio de prestador.

Aunque el SMS asegura que se mantendrán las condiciones del servicio, todavía quedan aspectos por precisar, como el cronograma de cada transferencia y los detalles operativos para los abonados alcanzados.

Por eso, quienes reciban la notificación pueden comunicarse con los canales oficiales para confirmar si su línea está incluida, conocer los próximos pasos y consultar las opciones disponibles antes de que se concrete el cambio.