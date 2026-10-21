El dólar oficial subió por tercera rueda consecutiva y rozó los $1.550 en el Banco Nación

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.545 en el Banco Nación. El blue avanzó a $1.570 y el CCL rozó los $1.630.

El dólar oficial registró su tercera suba consecutiva este martes 20 de octubre, aunque el avance fue más moderado que en la jornada anterior. En el Banco Nación, la cotización minorista llegó a $1.545 para la venta, mientras que el dólar blue avanzó hasta los $1.570.

En el mercado mayorista, la divisa cerró a $1.525 para la venta, con una suba de 50 centavos. Por su parte, el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.544,35.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzó a $1.544,32 y el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.630,10. La brecha entre el CCL y el mayorista se acercó al 7%, su nivel más alto en más de dos meses.

A cuánto cerró cada dólar este martes

Las principales cotizaciones del mercado cambiario quedaron de la siguiente manera:

Dólar mayorista: $1.525.

$1.525. Dólar oficial en el Banco Nación: $1.545.

$1.545. Promedio minorista del BCRA: $1.544,35.

$1.544,35. Dólar blue: $1.570.

$1.570. Dólar MEP: $1.544,32.

$1.544,32. Dólar contado con liquidación (CCL): $1.630,10.

El volumen operado en el mercado mayorista alcanzó los US$673 millones, por encima del promedio mensual de US$553 millones, según una fuente del mercado citada en el informe original.

El mercado sigue de cerca las compras del Banco Central

La atención de los inversores continúa centrada en la capacidad del Banco Central para acumular reservas y sostener las compras de divisas. Durante las últimas cuatro ruedas de la semana anterior, la autoridad monetaria había adquirido US$642 millones.

Con esas operaciones, las compras acumuladas en octubre llegaron a US$983 millones, frente a los US$473 millones registrados durante septiembre. Sin embargo, el lunes las adquisiciones se desaceleraron y sumaron apenas US$18 millones.

Las reservas internacionales brutas cerraron esa jornada en US$50.152 millones. Entre los factores que favorecieron el ingreso de divisas se encuentran las exportaciones agroindustriales y energéticas, además de las liquidaciones vinculadas con emisiones de obligaciones negociables de empresas argentinas.

La deuda y las elecciones de 2027, bajo la lupa

Otro de los puntos que observa el mercado es la estrategia de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda, especialmente los compromisos previstos para 2027 y 2028.

En ese contexto, la suspensión por tiempo indeterminado de la licitación del Bonar 2029, con la que el Gobierno esperaba captar alrededor de US$800 millones, volvió a poner el foco sobre las alternativas para conseguir financiamiento.

Los inversores también seguirán de cerca la evolución de las tasas de interés, la oferta y la demanda de dólares y la continuidad de las compras del Banco Central. A esos factores se sumará progresivamente la incertidumbre vinculada con las elecciones presidenciales de 2027.

Por ahora, el dólar mantiene una evolución moderada frente a otros indicadores económicos, mientras que la acumulación de reservas y las necesidades de financiamiento del Gobierno continúan entre las principales variables que condicionan las expectativas del mercado cambiario.