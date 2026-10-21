El changuito federal: cuánto cuesta llenar el supermercado en Neuquén y Río Negro

La canasta mensual de supermercado superó el millón de pesos en Neuquén y Río Negro. El informe también muestra las provincias con mayores aumentos en septiembre.

Hacer las compras del supermercado cuesta más de un millón de pesos en Neuquén y Río Negro. Según el relevamiento de la canasta Analytica correspondiente a septiembre, ambas provincias se encuentran entre las cinco jurisdicciones con el changuito más caro del país, en un escenario de aumentos que mostró fuertes diferencias regionales.

La canasta está compuesta por una selección de alimentos y bebidas de marcas y presentaciones iguales en todas las provincias. El objetivo es representar la compra mensual de una familia de dos adultos y dos menores y permitir una comparación de precios entre jurisdicciones.

En septiembre, el costo de la canasta llegó a $1.029.622 en Río Negro y a $1.019.872 en Neuquén.

Cuánto cuesta el changuito en cada provincia

La Patagonia concentró varios de los valores más altos del relevamiento. Santa Cruz encabezó la lista, seguida por Chubut y Tierra del Fuego.

Estos fueron los costos de la canasta en las provincias con los precios más elevados y más bajos:

Santa Cruz: $1.067.161.

Chubut: $1.062.515.

Tierra del Fuego: $1.037.790.

Río Negro: $1.029.622.

Neuquén: $1.019.872.

Catamarca: $947.194.

La Rioja: $931.735.

Mendoza: $919.551.

La diferencia entre Santa Cruz, la provincia más cara, y Mendoza, la más económica, fue de $147.610 para la misma selección de productos.

Neuquén y Río Negro registraron aumentos mensuales moderados

En la comparación con agosto, Neuquén y Río Negro se ubicaron entre las provincias con menores incrementos porcentuales del costo de la canasta.

Ambas registraron una suba mensual del 1%. En términos absolutos, el aumento fue de $20.074 en Neuquén y de $20.987 en La Rioja, mientras que Mendoza tuvo la menor variación monetaria, con $3.827 adicionales.

En el otro extremo, los mayores incrementos en pesos se dieron en Salta, con $57.913; Entre Ríos, con $52.835; y Corrientes, con $51.681.

Por porcentaje, las subas más pronunciadas se concentraron en el noreste argentino: Chaco registró un 5%, Corrientes un 4,6% y Misiones un 4,2%.

Qué alimentos aumentaron más en septiembre

Entre los productos relevados, la cebolla volvió a destacarse por sus fuertes aumentos. En la mayoría de las provincias subió entre un 30% y un 60%, aunque hubo diferencias marcadas: en San Luis trepó un 74,1% y en San Juan un 63,2%.

En contraste, el incremento fue mucho menor en Mendoza, con un 24,9%; Río Negro, con un 6,5%; y La Pampa, con un 2,3%.

El tomate redondo también registró aumentos, con las mayores variaciones en Mendoza, donde subió un 30,3%, y en Tucumán y Catamarca, ambas con un 21,3%.

El arroz, que se había mantenido estable en agosto, aumentó en todas las provincias. En la mayoría de los casos, las subas estuvieron entre el 2% y el 7%. Santa Cruz se ubicó por encima de ese rango, con un 8,1%, mientras que San Luis registró un incremento del 1,9%.

La leche también mostró aumentos generalizados, de entre el 1% y el 5% en casi todas las jurisdicciones. Chubut tuvo una suba del 5,2%, mientras que San Luis registró un 0,8% y Tierra del Fuego mostró una baja del 0,3%.

Por su parte, el aceite de girasol permaneció prácticamente estable en la mayoría de las provincias. En 17 de las 25 jurisdicciones relevadas, su variación fue inferior al 1%. Las mayores subas se dieron en Santiago del Estero, con un 5,1%; Tucumán, con un 4,9%; y Catamarca, con un 4,2%. Santa Cruz fue la excepción más marcada, con una caída del 3,3%.

Cuánto aumentó el changuito en el último año

La comparación interanual también mostró diferencias entre provincias. Chubut encabezó los aumentos con un 34,9%, seguida por Tierra del Fuego, con un 34,5%, y Chaco, con un 34,2%.

Las menores variaciones interanuales se registraron en Mendoza, con un 24,6%; San Luis, con un 24,9%; y La Rioja, con un 26,1%.

Por qué la Patagonia tiene el changuito más caro

El informe señala que una de las razones de las diferencias de precios entre provincias es la heterogeneidad del costo de vida regional. En la Patagonia, los changuitos más costosos coinciden con niveles salariales promedio más elevados.

Santa Cruz, por ejemplo, presenta la canasta más cara y uno de los salarios promedio más altos del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén. De esta manera, las mayores remuneraciones compensan parcialmente el costo de los productos.

Sin embargo, el promedio salarial puede ocultar diferencias importantes entre actividades. Por eso, el análisis también toma como referencia los ingresos del comercio minorista, uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores.

Al utilizar ese salario como parámetro, la canasta representa una proporción significativa de los ingresos familiares y, en muchos casos, supera un tercio de la suma de dos salarios.

El relevamiento utiliza una misma selección de productos de primeras marcas y consumos básicos para todas las provincias, con cantidades correspondientes a las necesidades mensuales de una familia tipo. Esto permite comparar tanto el costo total de la compra como la evolución de los precios entre regiones.