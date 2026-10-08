El presidente de CAME se reunió con el papa León XIV y llevó la voz de las pymes argentinas

Ricardo Diab, presidente de CAME, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano y presentó un documento sobre la situación de las pymes argentinas.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, se reunió con el papa León XIV durante una audiencia general en el Vaticano y le entregó un documento con la mirada de las pequeñas y medianas empresas argentinas sobre la situación económica del país.

El encuentro se produjo en la antesala del primer viaje apostólico del Papa a la Argentina, previsto para el mes próximo. Diab llevó al Vaticano un documento firmado por entidades pymes de todo el país, en el que se plantea tanto el escenario actual como las condiciones que, según CAME, son necesarias para impulsar la producción, la inversión y el empleo formal.

Qué plantearon las pymes al Papa

En el documento, CAME destacó como avances la estabilidad económica, la previsibilidad, la baja de la inflación y una mayor apertura comercial que permitiría a las empresas buscar nuevos mercados.

Al mismo tiempo, la entidad puso el foco en los principales desafíos que todavía enfrentan las pymes: la necesidad de recuperar el dinamismo del consumo interno, reducir la presión impositiva en los distintos niveles del Estado, mejorar el acceso al financiamiento productivo y disminuir los costos operativos.

La propuesta incluye la conformación de una mesa plural y federal para transformar la estabilidad económica en mayor inversión, producción y generación de empleo registrado.

Entre los compromisos planteados aparecen la formalización laboral, con una simplificación de las obligaciones para empresas y trabajadores; la capacitación, mediante la articulación entre empresas, sindicatos, universidades e Iglesia; y el acceso al financiamiento destinado a la inversión, la innovación y las primeras exportaciones.

También se propuso fortalecer el desarrollo territorial, con especial atención a las economías regionales y a la infraestructura necesaria para agregar valor en origen, además de establecer un esquema de diálogo social periódico basado en datos y orientado a la búsqueda de acuerdos.

El mensaje de CAME

Después de la audiencia, Diab destacó el papel social de la Iglesia y sostuvo que las pymes representan una parte central de la producción nacional.

“Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, expresó el titular de CAME.

Además, manifestó la adhesión de la entidad a la encíclica papal Magnífica Humanitas.

CAME reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro con León XIV forma parte de la intención de la entidad de profundizar el diálogo con la Iglesia y con los distintos niveles del Estado sobre políticas destinadas al sector pyme.