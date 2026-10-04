El PJ se baja de una elección clave en Chubut para evitar una posible derrota

El peronismo de Chubut tomó una decisión con pocos antecedentes, no competirá en la elección el próximo 13 de diciembre en la ciudad de Gaiman, convocada tras el fallecimiento del ex intendente Darío James.

El peronism chubutense no presentará candidato, una decisión que profundizó la interna que cruza a esa fuerza en la carrera hacia 2027. Así lo admitió el diputado nacional Juan Pablo Luque en una reunión con afiliados de Gaiman: “Decidimos no participar en la presentación de candidatos”, anunció.

El PJ provincial que conduce el diputado provincial Gustavo Fita abrió así otra crisis interna: Carlos Huentelaf renunció a la conducción local después de reclamar que lo dejaran participar y terminó aceptado ir por otro espacio para ser candidato.

La decisión cayó mal en sectores de la militancia mientras Fita está de paseo por Europa y crecen los cuestionamientos hacia su conducción.

Mientras tanto, la interna por 2027 ya está lanzada. Juan Pablo Luque busca ordenar su armado, pero Dante Bowen y José Glinski se mueven por su cuenta y recorren localidades construyendo sus propias candidaturas.