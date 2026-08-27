Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central impulsada por Milei

Diputados aprobó por 144 votos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto prohíbe financiar al Tesoro y pasa al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora será girado al Senado para continuar con su tratamiento.

La iniciativa busca limitar la capacidad del Banco Central para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y reforzar la independencia de la autoridad monetaria frente al Poder Ejecutivo. Para el oficialismo, el objetivo es evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión para cubrir desequilibrios fiscales.

El proyecto fue defendido en el recinto por el diputado libertario Santiago Pauli, quien sostuvo que la reforma pretende “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”.

La votación reunió al oficialismo con distintos bloques de la oposición dialoguista. La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica y otros espacios provinciales.

Qué cambia con la reforma

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del Banco Central. De aprobarse definitivamente, la entidad dejaría de realizar adelantos transitorios al Gobierno y tampoco podría adquirir directamente títulos públicos en el mercado primario.

La propuesta también modifica el destino de los resultados del BCRA. Las ganancias contables o provenientes de diferencias de cambio no podrán ser transferidas al Tesoro y deberán utilizarse prioritariamente para absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.

Otro cambio relevante alcanza a los objetivos de la autoridad monetaria. La reforma busca revertir parte de las modificaciones introducidas en 2012 y establecer como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda.

Además, se modifican las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio del organismo. El proyecto establece que deberá existir una causal grave y que la decisión requerirá una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa también contempla cambios en la administración de las reservas internacionales y establece que podrán utilizarse como garantía en determinadas operaciones propias de la banca central.

El fuerte rechazo de la oposición

La oposición cuestionó especialmente el nivel de autonomía que la reforma le otorgaría al Banco Central y advirtió que podría limitar las herramientas del Estado para intervenir ante situaciones económicas adversas.

El diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo que la autoridad monetaria debe estar vinculada al interés general y al rumbo económico definido por el Poder Ejecutivo, con el crecimiento y el desarrollo como objetivos.

Desde Unión por la Patria, Itai Hagman planteó que el Congreso debería concentrarse en los problemas de endeudamiento de las familias y cuestionó que la reforma reduzca instrumentos disponibles para el Estado.

También hubo críticas vinculadas con la posibilidad de utilizar las reservas como garantía del endeudamiento externo. Desde el peronismo reclamaron una votación específica sobre el artículo 13, pero el oficialismo avanzó con la votación por títulos.

En ese punto, el primer título del proyecto, que incluye el artículo referido a las reservas, fue aprobado por 138 votos positivos.

El oficialismo, en tanto, considera que la reforma puede convertirse en una pieza central de su programa económico y en una señal de previsibilidad para los mercados. Con la media sanción obtenida en Diputados, ahora el proyecto deberá atravesar el Senado, donde se definirá si finalmente se convierte en ley.