ANMAT prohibió la venta de los productos de limpieza Qualibest en todo el país

La medida alcanza a limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y otros productos domisanitarios de la marca. El organismo detectó que no contaban con registros sanitarios vigentes y advirtió que no puede garantizarse su calidad y seguridad.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución, publicidad y uso de todos los productos domisanitarios de la marca Qualibest en todo el territorio nacional.

La medida fue establecida mediante la Disposición 5292/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, luego de que el organismo detectara que los productos eran promocionados y comercializados a través de sitios web y canales digitales sin contar con la correspondiente inscripción sanitaria.

La prohibición alcanza a productos como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y artículos para el acabado de superficies.

Por qué ANMAT prohibió los productos Qualibest

Según explicó el organismo, durante tareas de fiscalización y monitoreo se detectó la oferta de productos Qualibest sin registros vigentes.

Además, la autoridad sanitaria bonaerense informó que no encontró registros correspondientes a esos productos en su jurisdicción y tampoco se pudo identificar un establecimiento responsable debidamente habilitado.

ANMAT señaló que existían antecedentes de productos de la marca registrados por Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., pero esas inscripciones y los registros vinculados habían sido dados de baja.

Ante esta situación, el organismo consideró que no pueden garantizarse las condiciones de elaboración, formulación, calidad y seguridad de los productos que actualmente se comercializan bajo esa marca.

Qué productos quedan alcanzados por la prohibición

La medida comprende los productos domisanitarios de la marca Qualibest, entre ellos:

Limpiadores.

Desinfectantes.

Eliminadores de olores.

Aromatizantes.

Productos para el acabado de superficies.

La prohibición rige para todo el país e incluye también la venta a través de plataformas de comercio electrónico.

Hasta tanto los productos sean regularizados y cuenten con los registros correspondientes, ANMAT dispuso que no podrán usarse, comercializarse, publicitarse ni distribuirse.