El gobierno de Maximiliano Pullaro tomó distancia de la Bolsa de Comercio de Rosario y de los grandes exportadores en medio de una fuerte disputa por el control de las certificaciones ambientales que exige la Unión Europea para comprar carne y soja argentina.

La provincia decidió fortalecer su propia plataforma pública y gratuita para competir con VISEC, el sistema privado que desarrolló la Bolsa de Rosario y las exportadoras.

Hace varios meses que técnicos de Santa Fe se vienen interiorizando sobre las exigencias ambientales que tiene Europa para comprar productos agrícolas y ganaderos que exigen que no provengan de zonas desforestadas.

Ante esto, las agroexportadoras reunidas en la Cámara Aceitera CIARA y el Consorcio ABC de carnes, que nuclea a los grandes frigoríficos exportadores, crearon VISEC, una plataforma privada sin fines de lucro que es administrada por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las agroexportadoras reunidas en la Cámara Aceitera CIARA y el Consorcio ABC de carnes, que nuclea a los grandes frigoríficos exportadores, crearon VISEC, una plataforma privada sin fines de lucro que es administrada por la Bolsa de Comercio de Rosario.

VISEC no es la única disponible. Hay seis plataformas que certifican la procedencia de la producción de granos y carnes sin embargo, los productores pusieron el grito en el cielo porque dicen que los exportadores van a pagar el grano y las carnes según tengan o no el sello de Visec. Temen que se convierta en una barrera interna paraarancelaria.

Por su parte, el gobierno de Pullaro presentó su propia certificadora: “Santa Fe Produce Sustentable es la plataforma que creamos y tiene su origen en un financiamiento de la propia Comunidad Europea para desarrollar herramientas de trazabilidad”, explicó a LPO el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El proyecto comenzó en 2022 y ahora la provincia busca consolidarlo junto al SENASA y la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Puccini explicó que Santa Fe es la única provincia que cuenta con una plataforma pública de estas características y que, si bien inicialmente está orientada a la ganadería, el objetivo es extenderla a granos, lácteos, miel y producciones frutihortícolas.

Los productores pusieron el grito en el cielo porque dicen que los exportadores van a pagar el grano y las carnes según tengan o no el sello de Visec. Temen que se convierta en una barrera interna paraarancelaria

“Pretendemos que no haya distorsiones de mercado ni que esto atente contra los márgenes de rentabilidad de los productores”, advirtió el ministro, que reclamó que el Consorcio ABC y los frigoríficos exportadores también acepten las certificaciones emitidas por la plataforma santafesina.

Puccini aclaró que la iniciativa no busca confrontar ni competir con VISEC. “No es contra las plataformas existentes. Queremos que sean complementarias y que empiecen a dialogar”, sostuvo. Y remarcó una diferencia central del sistema provincial: “Nosotros tenemos la soberanía de los datos y garantizamos la confidencialidad”.

El ministro también señaló una limitación que, según explicó, presenta VISEC para certificar hacienda criada en determinadas zonas de bosques y humedales. “Hemos armado un convenio con Medio Ambiente para certificar áreas donde se puede producir en pasturas dentro de zonas de bosques bajo condiciones sustentables. VISEC no puede certificar esto, la provincia sí”, afirmó.

La controversia escaló después de que la Sociedad Rural de Santa Fe presentara una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia por posibles abusos de posición dominante y restricciones comerciales de parte de Visec.

Es que la entidad advirtió que algunos productores reciben condiciones desfavorables o descuentos por no adherir a VISEC, incluso cuando la hacienda se destina al mercado interno. “Cuando el productor lleva su hacienda al frigorífico, te descuentan el 10 o el 15% si no viene con la certificación de ellos”, dijo un productor que habló con LPO.

Queremos evitar distorsiones, no puede haber peleas internas y vamos a lograr que las distintas plataformas dialoguen entre sí

Por su parte, Puccini es optimista y cree que las distintas plataformas “van a poder dialogar entre sí” y señaló que se trabaja con Cancillería, SENASA y Agricultura de Nación para integrar las distintas certificadoras y presentarlas ante las autoridades y los importadores europeos.

A la par, el ministro está manteniendo reuniones con Carsfe, cooperativas ganaderas y las Sociedades Rurales de la provincia para acelerar la implementación del sistenma: “Queremos evitar distorsiones, no puede haber peleas internas”, insistió el ministro, quien consideró que el problema de fondo son las exigencias impuestas por la Unión Europea.

Santa Fe busca que los compradores internacionales reconozcan distintas herramientas de certificación y que ninguna plataforma se convierta en una condición excluyente para comercializar la producción argentina: “Es la única provincia que desarrolló una plataforma propia en toda Latinoamérica”, señaló Puccini.