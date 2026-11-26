Javier Milei se reúne este jueves con Pedro Alliana en Asunción tras la destitución de Santiago Peña. La agenda incluye temas comerciales, energía y seguridad.

El presidente Javier Milei llegó a Paraguay para reunirse este jueves 26 de noviembre con su par Pedro Alliana, en el primer encuentro presencial entre ambos desde el cambio de gobierno en el país vecino. La visita a Asunción apunta a fortalecer la relación bilateral en medio de la crisis política que terminó con la salida de Santiago Peña.

El mandatario argentino arribó durante la noche del miércoles, acompañado por el canciller Pablo Quirno. El encuentro representa el primer acercamiento presencial entre ambos jefes de Estado y se produce en un escenario de reconfiguración política en Paraguay, luego de la asunción de Alliana el pasado 6 de noviembre.

La agenda contempla reuniones oficiales y actividades protocolares, con especial atención en la cooperación económica, comercial y energética entre los dos países.

La agenda de Milei en Asunción

La jornada comenzó con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Luego, Milei tenía previsto trasladarse al Palacio de Gobierno para mantener una reunión bilateral con Alliana, primero a solas y posteriormente con la participación de las delegaciones de ambos países.

Entre los asuntos previstos para el encuentro figuran la energía, la infraestructura, el comercio, la Hidrovía Paraguay-Paraná y la seguridad en las zonas fronterizas. Se trata de temas estratégicos para la relación entre Buenos Aires y Asunción, tanto por el intercambio comercial como por la integración logística de la región.

A las 11.45, los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez tenían previsto brindar una conferencia de prensa para comunicar los principales resultados de las conversaciones.

La actividad presidencial continuará por la tarde. Desde las 15.30, Milei participará de un encuentro con empresarios paraguayos en el Palacio de López, donde también ofrecerá un discurso. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana.

El primer encuentro cara a cara entre ambos presidentes

La reunión de este jueves había comenzado a gestarse el 13 de noviembre, cuando Milei y Alliana mantuvieron una conversación telefónica. En esa comunicación, el jefe de Estado argentino expresó su respaldo a la nueva administración paraguaya y aseguró que Argentina sería “un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

El encuentro tiene un significado político particular por la relación que Milei había construido con Santiago Peña, quien hasta su salida era uno de sus principales aliados en la región. Durante 2025, el mandatario argentino había viajado en dos oportunidades a Paraguay para reunirse con el entonces presidente.

Con Alliana en el poder, la Casa Rosada busca preservar ese vínculo y mantener una agenda de trabajo compartida, más allá del cambio de autoridades.

La crisis que terminó con la salida de Santiago Peña

El recambio presidencial se produjo el 6 de noviembre, cuando Santiago Peña dejó el cargo tras una crisis política y financiera relacionada con el caso Ueno Bank. La situación de la entidad derivó en cuestionamientos por presuntas irregularidades, conflictos de intereses y vínculos con el entorno del entonces mandatario.

Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia en medio de un escenario de fuerte tensión institucional. El caso también tuvo derivaciones judiciales, con investigaciones sobre el manejo de fondos y la administración de la entidad financiera.

La salida de Peña modificó el mapa político paraguayo y abrió una nueva etapa en la relación con los países de la región. Para Milei, el desafío pasa ahora por sostener la cercanía diplomática con Asunción y avanzar en acuerdos vinculados con el comercio, la energía y la infraestructura, áreas en las que ambos gobiernos tienen intereses estratégicos compartidos.