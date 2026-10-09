Casación confirmó el decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por los hijos de Cristina Kirchner para frenar la ejecución de propiedades y otros activos. El procedimiento busca cubrir una suma actualizada de más de $684.990 millones, aunque el inicio de los remates continúa sujeto a lo que resuelva la Corte Suprema.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la continuidad del proceso de decomiso de bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, al declarar inadmisibles los recursos con los que ambos buscaban suspender la ejecución de propiedades incluidas en la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron las presentaciones contra una resolución del Tribunal Oral Federal 2 que había habilitado la continuidad del trámite.

Los hijos de la expresidenta argumentaron que no fueron condenados en la causa y solicitaron que se suspendiera la ejecución de los bienes hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre la cuestión.

Sin embargo, Casación consideró que la resolución apelada no constituía una sentencia definitiva ni impedía que el proceso continuara.

Además, los magistrados señalaron que los recurrentes no acreditaron un perjuicio actual que resultara imposible o tardío de reparar posteriormente. También indicaron que los planteos formulados no habían sido resueltos de manera definitiva y podían ser retomados en la instancia procesal correspondiente.

La resolución dejó habilitada la continuidad del trámite de ejecución del decomiso, aunque el inicio de los remates permanece supeditado a lo que determine la Corte Suprema.

El decomiso fue dispuesto en el marco de la causa Vialidad, en la que se estableció que los condenados deben devolver al Estado una suma actualizada de $684.990.350.139,86 por los daños ocasionados.

Los inmuebles incluidos en el decomiso

Entre los bienes alcanzados por la medida figuran terrenos, departamentos y establecimientos hoteleros ubicados principalmente en El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

En El Calafate se identificaron terrenos de grandes dimensiones adquiridos entre 2007 y 2008. Entre ellos se encuentra una parcela de 6.001,64 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre, además de otros lotes de 44.106 y 87.046 metros cuadrados.

También figura el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica, integrado por tres terrenos. Uno corresponde a la sociedad Los Sauces SA, donde se encuentra la casona principal, mientras que otros dos predios conforman un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

La lista incluye, además, un terreno de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, donde posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.

En Río Gallegos, el listado comprende departamentos vinculados a operaciones inmobiliarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez. Uno de los conjuntos está ubicado en Mitre 535 y cuenta con once unidades adquiridas por Néstor Kirchner mediante un fideicomiso en abril de 2007. También se incorporaron otras diez unidades situadas sobre la misma calle.

A estos inmuebles se suman propiedades ubicadas en 25 de Mayo 255 y en la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, ambas en la capital santacruceña.

El alcance del fallo también comprende bienes de empresas vinculadas a Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Los Calzo y Del Curto. Estos activos podrán ser ejecutados si los bienes principales no resultan suficientes para cubrir el monto establecido judicialmente.