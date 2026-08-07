Argentina busca recuperar el mercado automotor de Ecuador con un fuerte recorte de aranceles

Argentina y Ecuador firmaron un acuerdo automotor que reduce aranceles para vehículos y fija 0% para autopartes y modelos de nuevas tecnologías.

Argentina y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo comercial para el sector automotor que reduce de manera significativa los aranceles para los vehículos argentinos y elimina los derechos de importación para determinadas autopartes y modelos de nuevas tecnologías. El objetivo es recuperar participación en el mercado ecuatoriano y aumentar las exportaciones de la industria nacional.

El entendimiento, firmado el 6 de agosto de 2026, reemplaza las condiciones que habían quedado establecidas bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 59, vigente desde 2005. El esquema anterior había limitado el crecimiento del intercambio bilateral y dejó a los vehículos argentinos en una posición desfavorable frente a otros competidores.

Hasta ahora, los vehículos fabricados en Argentina enfrentaban aranceles efectivos de entre 24,5% y 28% para ingresar a Ecuador. Las pick-ups, uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz argentina, tributaban la alícuota máxima.

Con el nuevo acuerdo, el arancel se reduce al 10% para los vehículos de pasajeros y las pick-ups con motores a combustión. La modificación busca mejorar la competitividad de los modelos argentinos y facilitar su ingreso a un mercado donde actualmente tienen una participación reducida.

El beneficio para las autopartes y los vehículos eléctricos

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es el arancel cero para las autopartes argentinas destinadas a la producción, al mercado de reposición o a la fabricación de otros componentes.

También tendrán un arancel de 0% los vehículos argentinos de nuevas tecnologías, incluidos los modelos eléctricos e híbridos y las pick-ups de hasta 3.000 centímetros cúbicos. El mismo tratamiento alcanza a determinados vehículos convencionales desarmados, conocidos como CKD, y a algunos vehículos de carga pesada.

Del lado argentino, el acuerdo establece un arancel general del 10% para 50 líneas de vehículos, entre autos, utilitarios y camiones. Además, seis líneas específicas de vehículos especiales, entre ellas trolebuses y determinados tipos de maquinaria, ingresarán con arancel cero.

El nuevo marco apunta así no solo a recuperar el comercio de vehículos convencionales, sino también a generar condiciones para ampliar la presencia argentina en segmentos vinculados con las nuevas tecnologías y la cadena de autopartes.

La apuesta por recuperar el mercado ecuatoriano

La Argentina produce alrededor de 450.000 vehículos por año y destina aproximadamente el 60% de esa producción a la exportación. Ecuador, en cambio, ensambla unas 15.000 unidades anuales y no registra exportaciones de vehículos.

La diferencia también se refleja en la participación de mercado. Los vehículos argentinos representan actualmente menos del 2% de los patentamientos en Ecuador, mientras que los vehículos provenientes de China concentran alrededor del 51%.

Durante 2024 y 2025, las exportaciones argentinas hacia Ecuador promediaron unas 1.200 unidades anuales, equivalentes a unos 24 millones de dólares. Con el nuevo esquema, las proyecciones oficiales apuntan a duplicar ese volumen en el corto plazo, hasta alcanzar unas 2.400 unidades por año.

En una segunda etapa, el objetivo es llegar a unas 3.000 unidades anuales en las líneas actualmente en producción, lo que implicaría un crecimiento del 150% y permitiría superar en aproximadamente un 5% el récord histórico de exportaciones argentinas hacia Ecuador registrado en 2018.

A más largo plazo, la incorporación de nuevas plataformas tecnológicas podría llevar el intercambio hasta un rango de entre 4.000 y 5.000 vehículos exportados por año.

El desafío para la industria argentina será convertir la mejora arancelaria en una recuperación efectiva de mercado frente a la fuerte presencia de fabricantes asiáticos. El nuevo acuerdo abre una oportunidad concreta, pero su impacto dependerá de la capacidad de las terminales y autopartistas argentinas para aprovechar las nuevas condiciones comerciales.