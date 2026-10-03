Argentina busca atraer grandes inversiones con un nuevo acuerdo internacional

El Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio Internacional firmaron una declaración para fortalecer la seguridad jurídica y promover inversiones.

El Ministerio de Justicia de la Nación y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) firmaron una Declaración Conjunta destinada a fortalecer la seguridad jurídica y generar un marco de mayor previsibilidad para el comercio y las inversiones en Argentina.

El acuerdo se concretó en París, en el marco de la Argentina Week, y fue suscripto por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario general de la ICC, John Denton.

La iniciativa apunta a profundizar el diálogo entre el sector público y el privado y a promover condiciones que favorezcan la llegada de inversiones de gran escala al país, especialmente en proyectos considerados estratégicos.

El arbitraje internacional como herramienta

Uno de los puntos destacados durante el encuentro fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado mediante la Ley 27.742.

Según se señaló durante la firma, el régimen contempla mecanismos de resolución de controversias y arbitraje bajo reglas internacionales de la ICC, con el objetivo de ofrecer mayores previsibilidad y seguridad jurídica a los proyectos alcanzados.

La Declaración Conjunta también reafirma el compromiso de las partes con el Estado de derecho y con el desarrollo de mecanismos eficaces para resolver eventuales controversias vinculadas con actividades comerciales y de inversión.

El acuerdo se firmó durante la Argentina Week en París

La firma tuvo lugar durante la Argentina Week París, una agenda que reunió actividades vinculadas con las relaciones económicas e institucionales de Argentina en Francia.

La organización de la agenda institucional de la delegación argentina contó con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El entendimiento con la ICC se enmarca así en la estrategia del Gobierno argentino de promover mecanismos que otorguen mayor previsibilidad a las inversiones y faciliten la participación de capitales internacionales en proyectos de largo plazo.