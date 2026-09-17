Anmat prohibió los productos de dos laboratorios por graves irregularidades

El organismo sanitario ordenó la inhibición preventiva de Trifarma y Ugal Farmacéutica y dispuso que no puedan utilizarse, comercializarse ni distribuirse sus productos en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso medidas preventivas contra dos laboratorios tras detectar irregularidades vinculadas con sus procesos de elaboración y control de medicamentos.

A través de las disposiciones 5865/2026 y 5870/2026, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo ordenó la inhibición preventiva de las actividades de Laboratorio Trifarma S.R.L. y Ugal Farmacéutica S.A.

Además, quedó prohibido en todo el territorio nacional el uso, comercialización y distribución de los productos elaborados o comercializados por ambas empresas.

Las medidas fueron adoptadas a partir de distintas inspecciones y evaluaciones realizadas por las áreas técnicas de Anmat, que detectaron incumplimientos considerados relevantes para los sistemas de producción y control de calidad.

Qué pasó con Laboratorio Trifarma

Trifarma funciona en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y la disposición 5865/2026 alcanzó sus actividades de producción, control de calidad, comercialización y distribución.

Entre las irregularidades detectadas, Anmat señaló la falta de designación de un director técnico y problemas relacionados con el registro de los productos de la compañía.

A partir de esas observaciones, el organismo determinó que los productos elaborados o comercializados por la firma fueran considerados ilegítimos y dispuso su prohibición preventiva en todo el país.

La medida busca evitar eventuales riesgos para la salud mientras se desarrolla el correspondiente sumario sanitario.

Las fallas detectadas en Ugal Farmacéutica

La segunda medida alcanzó a Ugal Farmacéutica S.A., ubicada en Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

En este caso, la inspección estuvo a cargo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y detectó incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

La empresa está habilitada desde 2014 para elaborar especialidades medicinales, entre ellas soluciones parenterales de pequeño y gran volumen con esterilización terminal.

Durante la inspección se identificaron deficiencias críticas y mayores en distintas áreas, entre ellas el sistema de gestión de calidad, el personal, las instalaciones, los equipos, la documentación, la producción y el control de calidad.

Según la evaluación de Anmat, las observaciones evidenciaron fallas sistemáticas en el Sistema de Calidad Farmacéutico, con incidencia sobre la fabricación y los controles de medicamentos estériles.

Por ese motivo, se dispuso la inhibición preventiva de las actividades productivas, de control de calidad y comercialización de Ugal, junto con la prohibición de utilizar, vender o distribuir sus productos en Argentina.

Qué pueden hacer los laboratorios

Las disposiciones establecen además distintas vías para que las empresas puedan cuestionar administrativamente las medidas.

Tanto Trifarma como Ugal Farmacéutica pueden presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos desde su notificación.

También pueden recurrir en alzada dentro de los 30 días hábiles administrativos y, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones, iniciar una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales.