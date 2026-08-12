YPF abre nuevas oportunidades para empresas de Cutral Co y Plaza Huincul

Más de 250 representantes de empresas, cámaras y organismos participaron de una jornada organizada por YPF para conocer las oportunidades de negocio que generarán el crecimiento de Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG.

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de que la Planta de Tratamiento de Gas de Argentina LNG estará ubicada en Plaza Huincul, consolidando a la comarca petrolera como un punto estratégico para uno de los proyectos energéticos más importantes del país.

Durante el encuentro, YPF presentó su plan de inversiones para el período 2026-2030, las futuras demandas de bienes y servicios y las herramientas para que más empresas locales puedan sumarse a la cadena de valor de la industria.

📌 Más empleo, nuevas inversiones y oportunidades para proveedores de la región aparecen como algunos de los principales desafíos y beneficios del crecimiento energético en Neuquén.