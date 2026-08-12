Jesús San Martín visitó a estudiantes del CPEM N° 20 que representan a Cutral Co en la Copa Robótica 2026

El presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co acompañó a los jóvenes que avanzaron a la semifinal de la competencia entre más de 200 escuelas. El próximo desafío será el 22 de agosto en Zapala.

Jesús San Martín, visitó a estudiantes del CPEM N° 20 que participan de la Copa Robótica 2026, para conocer de cerca el proyecto con el que representan a la ciudad en esta competencia tecnológica.

Durante el encuentro, San Martín destacó el esfuerzo y compromiso de los estudiantes, quienes se encuentran atravesando una experiencia de aprendizaje basada en la tecnología, la creatividad y el trabajo en equipo.

El equipo está integrado por Nicole Flores, Leandro Gramajo, Carlos Seguel, Benjamín Baeza y Joaquín Zeballos, alumnos de 5.º año Comercial, quienes junto a sus profesoras Carina Rosell y Noelia Mercado asumieron el desafío de participar en la competencia.

Uno de los aspectos destacados es que los jóvenes no contaban con experiencia previa en robótica. Sin embargo, se animaron a aprender, experimentar y resolver diferentes desafíos de manera colectiva. El esfuerzo tuvo sus resultados: lograron avanzar a la semifinal entre más de 200 escuelas participantes.

El próximo desafío será el 22 de agosto en Zapala, donde buscarán continuar avanzando en la competencia.

San Martín resaltó además que el CPEM N° 20 es la única escuela secundaria de Cutral Co que participa en esta edición de la Copa Robótica, llevando el nombre de la ciudad y demostrando el talento, la creatividad y el compromiso de los jóvenes.

Durante su visita, el presidente del Concejo Deliberante expresó su acompañamiento y apoyo al equipo, y remarcó la importancia de estar cerca de los estudiantes, acompañar sus proyectos y generar oportunidades que permitan acercarlos a la tecnología, la innovación y el conocimiento.

Finalmente, felicitó a los estudiantes, a sus docentes y al equipo directivo del CPEM N° 20 por el trabajo que vienen realizando y por representar a Cutral Co en una competencia que promueve nuevas herramientas y conocimientos entre los jóvenes.