Siete allanamientos en Cutral Co por una investigación de abuso de armas

La Policía realizó siete allanamientos este lunes por la tarde, en el marco de una investigación por un hecho de abuso de armas ocurrido en julio en Cutral Co.

El operativo comenzó alrededor de las 16:30, con participación de personal de la Dirección Seguridad de la Comarca, Comando Radioeléctrico, GEOP, Criminalística y distintas comisarías. La mayoría de los procedimientos se concretaron en el barrio Aeroparque, sobre calle Calfucurá, con intervención de la Fiscalía de Cutral Co.

Durante los allanamientos fueron aprehendidos cinco hombres para su identificación y se secuestraron dos armas de fuego: un revólver y un arma rudimentaria de fabricación casera, además de otros elementos que quedaron sujetos a la investigación.