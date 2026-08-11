Capacitación “Construyendo Aulas Inclusivas” llega a Plaza Huincul

Este miércoles se realizará en Plaza Huincul la capacitación “Construyendo Aulas Inclusivas”, organizada por la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia junto con la modalidad de Educación Especial del Consejo Provincial de Educación.

La actividad está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, tanto de escuelas públicas como privadas, y busca brindar herramientas para mejorar la inclusión y la convivencia de estudiantes con y sin discapacidad.

El encuentro comenzará a las 8:30 en la EPET N° 10, ubicada en avenida Shreibert 892, y se extenderá hasta aproximadamente las 14:30.

La capacitación ya cuenta con 200 docentes inscriptos, aunque también podrán acercarse familias y vecinos interesados en la temática.

Desde la organización destacaron que las estrategias trabajadas en el aula también pueden ser aplicadas en el ámbito familiar, fortaleciendo el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.