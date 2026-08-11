Centro Sur prepara una gran fiesta por el Día del Niño y fortalece su espacio de ajedrez

La Comisión Vecinal del barrio Centro Sur prepara una gran celebración por el Día del Niño para este domingo, con una propuesta abierta a toda la comunidad.

La actividad se realizará desde las 15 horas, en inmediaciones del natatorio municipal, y contará con feriantes, música, shows de los talleristas, pelotero, juegos, chocolate, torta frita, facturas y sorteos de juguetes para los más chicos.

El presidente de la Comisión Vecinal, José Bernal, destacó el trabajo conjunto para organizar la jornada y señaló que tanto la comisión como el municipio realizaron aportes para que los niños puedan disfrutar de una tarde especial. La invitación no está limitada a los vecinos del Centro Sur, sino que es abierta a todas las familias que quieran acercarse.

“Entre todos estamos haciendo una cosa grande”, expresó Bernal al referirse a la organización del festejo.

El ajedrez también gana espacio en el barrio

Durante la entrevista, Bernal también destacó el crecimiento de los encuentros de ajedrez que comenzaron a desarrollarse en el nuevo salón de la sede vecinal.

La propuesta reúne a niños, adolescentes y adultos, con la participación de un profesor que acompaña las actividades. Ante la buena respuesta de la comunidad, la Comisión Vecinal presentó además un proyecto ante el municipio para impulsar la creación de una escuela municipal de ajedrez.

Los encuentros y torneos continuarán durante el año y existe la intención de realizar, hacia fin de año, un torneo homenaje a José Contreras, reconocido impulsor del ajedrez en la comarca y fundador de la escuela “Enroque”.

Desde la Comisión Vecinal invitaron a quienes quieran sumarse a las actividades a acercarse a la sede para incorporarse al grupo de ajedrez y conocer los próximos encuentros.

De esta manera, el Centro Sur no solo prepara una jornada especial para las infancias, sino que también consolida nuevos espacios comunitarios vinculados al deporte, la recreación y el aprendizaje.