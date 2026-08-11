Vuelven las clases en la Comarca Petrolera tras el temporal

El Distrito Educativo II confirmó el regreso a clases desde el turno tarde de este martes, a partir de las 13, en las escuelas de Cutral Có, Plaza Huincul y la zona, luego del temporal de nieve y lluvia registrado durante los últimos días.

El titular del Distrito II, Sergio Iril, explicó que durante la mañana se recorrieron distintos establecimientos y se constató que, en general, tanto las escuelas como los accesos se encuentran en condiciones para retomar la actividad. La principal excepción se presenta en sectores como Monte Hermoso y algunas escuelas rurales, donde las condiciones de los caminos todavía requieren atención.

Iril señaló que algunas instituciones registraron filtraciones y goteras producto del intenso temporal. Sin embargo, indicó que se trata, en su mayoría, de inconvenientes menores relacionados con canaletas y desagües, que ya están siendo reparados.

El funcionario explicó además que el temporal afectó principalmente algunas actividades de Educación Física, mientras que otras capacitaciones, asambleas y congresos debieron suspenderse en determinados casos por las dificultades para trasladar a personas provenientes de otras localidades.

Avances en el CPEM 6

Respecto del CPEM 6, Iril confirmó que se continúa trabajando para mejorar las condiciones de seguridad del establecimiento, que ya arrastraba inconvenientes desde antes del receso invernal.

Entre las medidas implementadas se encuentran la instalación de cámaras de seguridad, que ya están colocadas tanto en sectores internos como externos de la escuela. El monitoreo estará disponible en la dirección y será accesible para el equipo directivo.

También se avanza con la instalación de nuevas puertas y la finalización del denominado “hall frío”, además de mejoras en la iluminación del frente del establecimiento.

Iril aclaró que las cámaras representan una herramienta preventiva más, pero consideró que la seguridad escolar requiere un abordaje más amplio.

Sin controles de mochilas ni definición sobre detectores

Sobre la posibilidad de implementar controles de mochilas, el titular del Distrito II confirmó que no existe ninguna medida definida en ese sentido. Recordó que la ministra de Educación había señalado que no se revisarán las mochilas de los estudiantes.

En cuanto al pedido de algunos padres para instalar detectores de metales, tampoco existe una decisión definitiva. Iril explicó que se trata de una medida que debe ser evaluada de manera integral, debido a las dificultades operativas que podría generar, especialmente durante el ingreso de cientos de estudiantes.

Finalmente, destacó que la decisión de retomar las clases fue analizada junto con Defensa Civil, principalmente ante la posibilidad de heladas y las dificultades que podrían tener las familias para trasladar a los alumnos. Al no registrarse calles con hielo que impidan la circulación, se confirmó el regreso de la actividad educativa durante el turno tarde.