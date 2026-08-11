11 agosto, 2026 16:17
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Nuevo consultorio integral para adolescentes en el Hospital de Cutral Co

El Hospital de Cutral Co pondrá en marcha este miércoles un Consultorio de Atención Integral para Adolescentes, destinado a jóvenes de 13 a 19 años.

El espacio funcionará todos los miércoles de 13 a 16, con atención a demanda espontánea y sin turno previo. Los adolescentes podrán acercarse solos o acompañados y acceder a un espacio confidencial de escucha y orientación.

La atención estará a cargo de un equipo interdisciplinario y abordará consultas vinculadas con salud física y mental, salud sexual y reproductiva, nutrición y acompañamiento emocional, entre otras demandas.

La iniciativa forma parte del Programa Provincial de Adolescencia y busca facilitar el acceso de los jóvenes al sistema de salud, promoviendo su autonomía y participación en el cuidado de su propia salud.

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