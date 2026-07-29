Violento choque en avenida Keidel: dos jóvenes resultaron heridos tras impactar contra un árbol

Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la avenida Keidel, a la altura del 1200, frente al casino Maverick, donde un Toyota Corolla de color oscuro terminó con importantes daños tras chocar contra un árbol.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el vehículo circulaba en dirección hacia Neuquén cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del automóvil. Tras el impacto, el rodado quedó atravesado y en contramano, con todo su frente izquierdo completamente destruido y los airbags activados, reflejando la violencia del choque.

Según el testimonio de un testigo, el automóvil circulaba a alta velocidad, aunque las autoridades todavía intentan determinar si hubo otro vehículo involucrado, una falla mecánica o una maniobra del conductor que desencadenó el siniestro.

En el Corolla viajaban dos jóvenes, quienes sufrieron lesiones. Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud, aunque versiones extraoficiales indican que ambos se encontrarían fuera de peligro.

Vecinos señalaron que la avenida Keidel ha sido escenario de numerosos incidentes viales debido a la velocidad con la que suelen circular algunos conductores. El hecho volvió a poner en evidencia la necesidad de extremar las medidas de precaución y respetar los límites de velocidad para evitar nuevas tragedias.