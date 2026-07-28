Emotivo acto de egreso de nuevos agentes de Policía y Penitenciaría en el gimnasio municipal

Con la presencia del ministro de Seguridad de Neuquén, Matias Nicolini y otras autoridades provinciales, se realizó un multitudinario acto de egreso de nuevos agentes de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario, en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, colmado de familiares y allegados.

Durante la ceremonia, marcada por la emoción y el orgullo de los presentes, familiares de los egresados destacaron el esfuerzo y la vocación de quienes eligieron la carrera policial. También señalaron las dificultades que enfrentan muchos efectivos, como los traslados a distintas localidades, los altos costos de alquiler y la necesidad de mejores condiciones laborales y habitacionales.

El acto reunió a agentes provenientes de diferentes puntos de la provincia, quienes culminaron su formación y comenzarán a desempeñarse en distintos destinos de Neuquén. El ministro de Seguridad encabezó el evento y dirigió un mensaje a los nuevos integrantes de las fuerzas de seguridad.