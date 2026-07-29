Camioneros denuncian abandono en cercanías de Zapala: llevan tres días sin agua, baños ni asistencia

Un grupo de transportistas que permanece varado en las inmediaciones de Zapala denunció las precarias condiciones en las que espera la habilitación del tránsito. Según relataron a FM Fuego, más de 600 camiones fueron concentrados en distintos sectores, sin acceso a baños, agua potable, duchas ni lugares para abastecerse.

Willy, uno de los camioneros afectados, explicó que alrededor de 400 camiones permanecen sobre la banquina de la ruta y otros fueron ubicados en una playa improvisada, aunque en ambos lugares aseguran que no cuentan con servicios básicos. “Nos dejaron a la deriva, como si estuviéramos en el medio del océano. No tenemos baño, agua ni dónde comprar alimentos”, expresó.

Los transportistas señalaron que llevan tres días en esa situación y que desconocen cuándo podrán retomar el viaje. Además, indicaron que solicitaron a las autoridades algún tipo de asistencia, aunque hasta el momento solo recibieron el acompañamiento de la Policía en los traslados.

Por su parte, Osvaldo, otro chofer mendocino, recordó que en otros cortes por condiciones climáticas era habitual que municipios, Gendarmería o el Ejército brindaran apoyo con comida caliente, agua y elementos de primera necesidad. “Acá no tenemos nada. Se nos terminan los víveres y no hay señal de comunicación ni respuestas”, afirmó.

Los camioneros realizaron un llamado a las autoridades para que dispongan sanitarios, agua potable y asistencia mientras permanezcan detenidos en la zona, al considerar que las condiciones actuales resultan inhumanas para cientos de trabajadores que esperan poder continuar viaje.