Protección Civil y el Hospital refuerzan la atención médica de cientos de camioneros varados

El cierre del Paso Internacional Pino Hachado por las condiciones climáticas mantiene en alerta a los organismos de emergencia de Cutral Co. Desde el domingo por la tarde, Protección Civil implementó un operativo especial para asistir a los cientos de camioneros que permanecen varados a la espera de la reapertura del paso fronterizo.

El secretario de Protección Civil, Sandro Botrón, explicó que actualmente hay cerca de 300 camiones estacionados en distintos sectores de la ciudad y que el número podría aumentar hasta los 400 vehículos en las próximas horas si continúan llegando transportistas desde otras provincias.

Botrón señaló que, cuando el paso es habilitado, se logra despachar alrededor de 60 camiones por día hacia Zapala. La liberación del tránsito y los cortes sobre la Ruta Nacional 22 están a cargo de la Policía, mientras que Protección Civil se ocupa de organizar el estacionamiento, mantener el orden y garantizar que cada conductor conserve su lugar mediante un sistema de numeración.

Como parte del operativo, el municipio dispuso baños con duchas, asistencia permanente durante las 24 horas, el uso del quincho municipal como base de operaciones y la colaboración del Hospital local, cuyo personal realiza controles de presión arterial y atiende las necesidades sanitarias de los camioneros.

El funcionario destacó el agradecimiento expresado por muchos transportistas, quienes señalaron que pocas veces encuentran una infraestructura de este tipo destinada a brindarles asistencia durante este tipo de contingencias.

Finalmente, Botrón advirtió que, si el cierre del paso se prolonga y continúa el arribo de camiones, será necesario coordinar con las localidades de Añelo y Plaza Huincul para evitar el colapso de los espacios disponibles y garantizar un ordenado operativo de espera hasta la reapertura de Pino Hachado.