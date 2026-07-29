EPAS invertirá $277 millones para fortalecer el sistema que abastece de agua a Cutral Co y Plaza Huincul

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) abrió una licitación por 277.673.825 pesos para adquirir repuestos y contratar servicios técnicos destinados a reparar y reforzar la Estación de Bombeo N°2 del acueducto Los Barreales, que abastece de agua potable a Cutral Co y Plaza Huincul.

La medida surge tras la falla ocurrida en febrero, cuando un desperfecto eléctrico dejó fuera de servicio una bomba y redujo en un 30% el caudal de agua hacia la comarca petrolera.

La inversión permitirá contar con repuestos críticos y una celda de respaldo operativa para responder con mayor rapidez ante futuras contingencias. Además, contempla tareas de mantenimiento integral y una garantía mínima de 12 meses sobre los trabajos realizados.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta licitación forma parte de un plan más amplio para modernizar la infraestructura del sistema de producción de agua y mejorar la previsibilidad del servicio para ambas ciudades.