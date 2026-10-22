Vecinos y gauchos se unen para ayudar a un puestero de 82 años a recuperar sus 60 chivas perdidas

Pascual Reilaf vive de sus animales y necesita recuperarlos. Vecinos y gauchos de la zona se organizaron para colaborar con la búsqueda, mientras también se recibieron donaciones para ayudarlo.

Un hombre de 82 años, identificado como Pascual Reilaf, perdió 60 chivas el sábado pasado en el paraje Aguada La Pichana, sobre la Ruta Provincial 17, en cercanías de Plaza Huincul. Los animales representan su único sustento económico.

La situación fue visibilizada por Noemí Rodríguez, una vecina de la zona que conoce al puestero y decidió difundir su caso para conseguir ayuda. Según relató en diálogo con Radio Fuego, el hombre vive solo, no tiene familiares que lo acompañen y presenta dificultades para caminar debido a una lesión en su pie derecho.

Rodríguez contó que acompañó a Pascual hasta Picún Leufú para realizar la denuncia, pero señaló que, según les informaron, no había móviles disponibles para realizar patrullajes rurales.

Tras la difusión del caso, numerosos vecinos y gauchos se sumaron a la búsqueda, incluso en medio de las condiciones climáticas adversas. También se ofrecieron personas con drones para colaborar en el rastreo de los animales.

Además, una mujer de Neuquén capital donó 50.000 pesos para la compra de alimentos no perecederos destinados al puestero.

Quienes deseen colaborar o participar de la búsqueda pueden comunicarse con Noemí Rodríguez al 299 633-4247, quien se ofreció a acompañar personalmente a quienes quieran acercarse hasta el puesto de Pascual.

La comunidad mantiene la esperanza de encontrar las 60 chivas y recuperar el sustento de un vecino que hoy atraviesa una situación de gran vulnerabilidad.