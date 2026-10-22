Rioseco destacó la resiliencia de Cutral Co y anunció nuevas obras, viviendas e inversiones en educación

En el marco del aniversario de Cutral Co, el intendente Ramón Rioseco destacó la capacidad de recuperación de la ciudad, repasó las principales obras municipales y ratificó las prioridades de su gestión en infraestructura, educación, deporte, salud y vivienda.

Durante su discurso, lamentó que la lluvia impidiera realizar el tradicional desfile, pero resaltó el trabajo de los clubes, las colectividades y las organizaciones sociales que sostienen la vida comunitaria.

Rioseco recordó las dificultades atravesadas durante la década del 90 y afirmó que Cutral Co logró levantarse frente al abandono y la falta de empleo. “Somos resilientes y somos capaces de salir adelante”, expresó.

En materia de infraestructura, mencionó obras como la de calle Salta y los trabajos destinados a mejorar los servicios esenciales. También puso el foco en la educación, destacó la finalización de obras en el IFD N.º 14 y anticipó que buscarán ampliar la oferta de carreras universitarias para 2027.

Además, remarcó la necesidad de continuar construyendo gimnasios, canchas y espacios deportivos en los barrios, junto con el acompañamiento a la salud pública.

Uno de los anuncios centrales fue la construcción de 150 viviendas en conjunto con la Provincia y otras 100 con recursos propios del municipio, financiadas con el superávit fiscal, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda.

Finalmente, el jefe comunal convocó a los vecinos a seguir trabajando unidos y a fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. “Sigamos amando nuestra ciudad”, expresó al cerrar su mensaje por un nuevo aniversario de Cutral Co.