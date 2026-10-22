Figueroa confirmó que la construcción de la planta de GNL en Cutral Co comenzará tras la firma del financiamiento

En una entrevista exclusiva con Fuego24cco, el gobernador Rolando Figueroa confirmó que el 26 de noviembre se firmará el acuerdo de financiamiento del proyecto y que, a partir de ese momento, comenzará la construcción de la planta. Además, destacó las inversiones en viviendas, escuelas y rutas para impulsar el desarrollo de la comarca petrolera.

Durante la entrevista, Figueroa calificó como un logro que la planta de gas natural licuado (GNL) se instale en Cutral Co y sostuvo que el proyecto permitirá reactivar la economía regional. Según explicó, la construcción demandará aproximadamente dos años y estimó que en tres años podrían comenzar las exportaciones de gas al mundo.

El mandatario remarcó que la iniciativa es resultado de dos años de trabajo y que deberá estar acompañada por infraestructura y capacitación para que las empresas locales puedan participar como proveedoras. En ese sentido, anunció líneas de préstamos para emprendimientos que busquen incorporarse a la cadena de valor energética.

En materia de obra pública, destacó una inversión superior a los 200 millones de dólares para Cutral Co y Plaza Huincul, que incluye un programa de más de 600 viviendas, nuevas escuelas, la circunvalación de doble vía y obras de pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 17, además de la conexión entre Mari Menuco y esa vía.

Finalmente, Figueroa sostuvo que el objetivo es preparar a la comarca para una nueva etapa de desarrollo vinculada a la actividad energética, con más infraestructura, oportunidades laborales y participación de proveedores locales.

La entrevista exclusiva con Fuego24cco puso el foco en una fecha clave para el proyecto de GNL y en las obras que la Provincia prevé impulsar para acompañar el crecimiento de Cutral Co y Plaza Huincul.