Neuquén registra 51 muertos en accidentes de tránsito en lo que va del año

La provincia acumula 2.784 incidentes viales, 231 personas con lesiones graves y 1.121 con heridas leves. Según la ONG Bien Argentino, las rutas 7 y 17 concentran las zonas de mayor incidencia.

La siniestralidad vial en Neuquén genera preocupación por la cantidad de víctimas registradas en lo que va del año. Así lo advirtió Sandra Torres, integrante de la ONG Bien Argentino, quien participó en la elaboración de estadísticas junto con la Policía provincial.

De acuerdo con los datos difundidos, 51 personas murieron en accidentes de tránsito en la provincia. Además, se contabilizaron 1.121 personas con lesiones leves y 231 con heridas graves, en un total de 2.784 incidentes viales.

Torres señaló que septiembre fue el mes con mayor cantidad de fallecidos, con nueve víctimas, superando incluso los registros de enero. Si bien octubre venía mostrando cifras más favorables, un nuevo fallecimiento elevó el total anual a 51.

La referente de la ONG también advirtió sobre las consecuencias psicológicas que pueden quedar en las personas que sobreviven a los siniestros, más allá de las lesiones físicas.

En cuanto a las zonas más comprometidas, indicó que las rutas provinciales 7 y 17 presentan una mayor incidencia de accidentes que los sectores urbanos. La Ruta 17, que atraviesa la zona de Plaza Huincul y conecta con otras localidades, constituye un corredor de especial interés para la región.

Los datos fueron compartidos en el marco de una exposición durante la feria Oil & Gas, donde se abordó la problemática de la seguridad vial.

Las cifras vuelven a poner en agenda la necesidad de reforzar la prevención y la conducción responsable, especialmente ante condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas, niebla y deterioro de las calzadas, factores que pueden aumentar los riesgos al circular por las rutas.