Figueroa anunció obras viales, viviendas y nuevas escuelas para Cutral Co y Plaza Huincul

El gobernador Rolando Figueroa repasó las inversiones provinciales durante el aniversario de Cutral Co y anunció nuevas obras de infraestructura, educación, salud y energía, con una inversión que, según indicó, supera los 200 millones de dólares entre Cutral Co y Plaza Huincul.

Entre los principales anuncios, destacó la repavimentación de 75 kilómetros de la Ruta Provincial 17, entre Picún Leufú y la comarca, y otros 61 kilómetros desde la comarca hasta Portezuelo Grande. También confirmó el proyecto para pavimentar 18 kilómetros entre Mari Menuco y la Ruta 17, además de construir una circunvalación de doble vía de 15 kilómetros para Cutral Co y Plaza Huincul, con el objetivo de evitar el tránsito pesado por el centro de ambas ciudades.

En materia habitacional, anunció que durante 2027 se ejecutarán más de 600 viviendas entre las dos localidades. Para Cutral Co, detalló 150 viviendas provinciales y 230 créditos para construcción, que se suman a las iniciativas municipales.

En educación, confirmó la construcción de una nueva escuela técnica de más de 5.000 metros cuadrados, con 19 talleres, 10 aulas y un gimnasio de más de 800 metros cuadrados. También anunció ampliaciones para el CPEM N.º 20, la ejecución del CEF N.º 2, una escuela de oficios para jóvenes con discapacidad y nuevas obras de infraestructura escolar.

En salud, adelantó que se incorporarán al presupuesto 2027 los trámites licitatorios para la unidad de terapia intensiva y el servicio de hemoterapia del hospital de la comarca. Además, mencionó la continuidad de la planta de tratamiento cloacal, el aprovechamiento del agua tratada para regar 300 hectáreas productivas y obras de desagües pluviales.

En cuanto a energía, anunció nuevas estaciones transformadoras para fortalecer el sistema eléctrico, entre ellas la de Cutral Co, junto con obras vinculadas a Loma de la Lata y Loma Campana. También confirmó la construcción de un Punto Joven en Cutral Co y destacó el natatorio semiolímpico previsto en Plaza Huincul, que podrá ser utilizado por vecinos de toda la comarca.

Finalmente, Figueroa vinculó estas inversiones con el futuro desarrollo energético y la proyectada producción de gas natural licuado (GNL). Señaló que el proyecto podría demandar una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y generar alrededor de 5.000 puestos de trabajo durante su construcción.

El gobernador sostuvo que el objetivo es acompañar el crecimiento de la comarca con infraestructura, empleo y oportunidades de formación para las próximas generaciones.