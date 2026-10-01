Vecinos del barrio Progreso reclaman una solución por una calle que se inunda cada vez que llueve

Vecinos del barrio Progreso de Cutral Co volvieron a reclamar por un problema que, según aseguran, se repite cada vez que llueve: la acumulación de agua en la esquina de Independencia y Benazar.

Durante una recorrida de FM Fuego, el vecino Zurita mostró la gran cantidad de agua que permanece sobre la calle luego de las lluvias y explicó que el inconveniente comenzó desde que se realizó el asfaltado del sector.

“Cada vez que llueve y ahora que llueve tanto, no se va esta agua”, señaló el vecino.

Según relató, el problema estaría relacionado con la falta de desnivel o pendiente adecuada de la calle, lo que provoca que el agua quede acumulada durante horas. La situación también genera dificultades para quienes circulan por la zona, ya que los vehículos al pasar pueden salpicar a los peatones y las viviendas.

El vecino advirtió además sobre el riesgo que representa el agua acumulada cuando llegan las bajas temperaturas y se congela: “Es una pista de patinaje”, describió, al señalar que la vereda también puede quedar cubierta de hielo.

Los residentes sostienen que el problema no es nuevo y que se repite prácticamente con cada lluvia, por lo que solicitan que el área municipal correspondiente pueda revisar la situación y buscar una solución definitiva.

Reclaman también un semáforo y mayor seguridad

Durante la entrevista, Zurita planteó además otras necesidades del sector. Entre ellas, mencionó la colocación de un semáforo en inmediaciones de Benazar, debido al tránsito vehicular y a la velocidad con la que circulan algunos vehículos y motocicletas.

También expresó preocupación por la seguridad en el barrio, especialmente durante las noches y los fines de semana. Según manifestó, algunos vecinos evitan circular a determinadas horas y prefieren realizar sus actividades durante el día.

El reclamo central, sin embargo, continúa siendo el problema de anegamiento en Independencia y Benazar, donde los vecinos esperan que se pueda corregir el desnivel y evitar que cada lluvia vuelva a convertir la esquina en un sector de riesgo para peatones y conductores.