Prisión perpetua para los dos acusados por el doble homicidio en Cutral Co

Carlos de la Vega y Juan José Caniguán fueron condenados a prisión perpetua por el doble homicidio de Nicolás Piovesan, de 16 años, y Junior Riquelme, de 18, ocurrido en agosto de 2025 en Cutral Co.

El hecho

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025, alrededor de las 2 de la madrugada, en el barrio Nehuen Che, sobre calle Rosembrok y su intersección con Agrimensor Baka.

De acuerdo con la acusación, Piovesan y Riquelme circulaban en una motocicleta cuando fueron perseguidos y atacados a tiros desde un automóvil Volkswagen Gol en el que se movilizaban los agresores.

Como consecuencia del ataque, Piovesan recibió tres disparos por la espalda, mientras que Riquelme recibió dos impactos de bala, uno de ellos en el cuello, que resultó mortal.

La condena

Tras el juicio, ambos acusados fueron condenados a prisión perpetua, la pena máxima prevista por el sistema penal argentino. Según explicaron los abogados querellantes Muñoz y Sensi, la condena contempla un período de 35 años, aunque aclararon que la sentencia todavía no se encuentra firme.

El fallo deberá atravesar ahora la instancia de impugnación correspondiente, donde se revisará el proceso y se determinará si la sentencia queda firme.

En este contexto, la Fiscalía y la querella solicitaron extender la prisión preventiva de De la Vega y Caniguán, que vencía el próximo 15 de octubre.

La jueza Maceo Font, quien presidió la audiencia, hizo lugar al pedido y resolvió extender la medida por dos meses, hasta el 15 de diciembre.

Durante ese período se aguardará la resolución de la instancia superior respecto de la condena.