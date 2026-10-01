Plaza Huincul comenzó a aplicar multas detectadas por cámaras de tránsito

Desde este jueves 1 de octubre, comenzaron a hacerse efectivas las infracciones detectadas por las cámaras de control de tránsito instaladas sobre la avenida San Martín de Plaza Huincul, luego de un período inicial de concientización y notificación a los conductores.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Ramón Lecaro, explicó que el sistema cuenta con ocho cámaras distribuidas a lo largo de la avenida y que permanecen activas las 24 horas.

Los dispositivos permiten detectar infracciones como circular sin cinturón de seguridad, pasar semáforos en rojo, realizar adelantamientos indebidos y circular en motocicleta sin casco. También pueden registrar otras maniobras que impliquen incumplimientos de las normas de tránsito.

Según explicó Lecaro, las imágenes son enviadas al Juzgado de Faltas, que analiza cada caso, determina la infracción y posteriormente notifica al titular del vehículo en el domicilio donde se encuentra registrado. El propietario tendrá la posibilidad de realizar el correspondiente descargo.

Por ahora, no controlan la velocidad

El funcionario aclaró que las cámaras actualmente instaladas no controlan la velocidad. Para implementar ese tipo de fiscalización se necesitan cinemómetros homologados y autorizados, trámite que se encuentra en proceso ante los organismos correspondientes.

La intención del municipio es avanzar también con controles de velocidad sobre la avenida San Martín/Ruta 22 y la Ruta Provincial 17.

Las cámaras están distribuidas en toda la avenida

Los dispositivos fueron instalados en distintos cruces de la avenida San Martín, entre ellos Alborada, La Pampa, Azucena Maizani, Juan Manuel de Rosas, Toribio Taño y Comahue, cubriendo ambos sentidos de circulación.

Lecaro señaló que el objetivo del sistema es mejorar la seguridad vial y reducir los siniestros, especialmente en una avenida por la que circulan diariamente vecinos, vehículos particulares, camiones y transporte que atraviesa la localidad hacia otros puntos de la provincia y del país.

El secretario remarcó además que las cámaras serán un complemento de los controles que continuarán realizando los inspectores municipales y la Policía.

Desde el municipio también adelantaron que continuarán con acciones de prevención y concientización vial, incluyendo una capacitación prevista para el 14 de octubre en escuelas secundarias de Plaza Huincul.