Denuncian el robo de mercadería en una panadería y alertan a comerciantes

Un comerciante denunció un presunto robo ocurrido este miércoles 30 de septiembre, alrededor de las 21:30, en una panadería de la ciudad.

Según el mensaje enviado a Radio Fuego, dos mujeres habrían ingresado al local y sustraído mercadería, situación que habría quedado registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

El material fue difundido con el objetivo de alertar a otros comerciantes de la zona y pedirles que extremen las precauciones ante posibles hechos similares.

Desde el comercio solicitaron estar atentos y revisar las imágenes de las cámaras de seguridad ante cualquier situación sospechosa.