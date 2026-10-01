Murió un trabajador petrolero en un yacimiento cercano a Añelo

Un trabajador petrolero murió este jueves por la mañana en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en cercanías de Añelo. La víctima era un chofer perteneciente al Sindicato de Camioneros y oriundo de Mendoza.

Según las primeras informaciones, el hombre fue encontrado sin vida por un compañero de trabajo cuando ingresó a su turno durante las primeras horas de la mañana.

Desde el Sindicato de Petroleros señalaron que, de acuerdo con la información preliminar, el fallecimiento se habría producido por causas naturales, a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El hecho generó conmoción entre los trabajadores del sector y se aguarda información oficial que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.