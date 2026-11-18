Vecinos del barrio Alto del Sur de Plaza Huincul reclamaron por la acumulación de escombros, tierra y ramas sobre la calle Cecilia Grierson, donde se realizan trabajos de construcción de veredas municipales. Aseguran que los montículos llevan entre 25 días y casi un mes sin ser retirados y advierten sobre posibles problemas ante los pronósticos de lluvia.

Durante una recorrida de Radio Fuego se constató que los trabajos de nivelación y construcción de veredas avanzan en distintos sectores, pero la falta de limpieza de la calle genera preocupación entre los habitantes del barrio.

Según se explicó, mientras los monotributistas contratados realizan las tareas de obra, el retiro de los escombros corresponde a Servicios Públicos del municipio.

Los vecinos señalaron además que los montículos ocupan gran parte de una calle angosta, no cuentan con señalización y representan un peligro durante la noche. También advirtieron que, debido al desnivel del terreno, las lluvias podrían provocar acumulación y desvío de agua hacia algunas viviendas.

Por otra parte, durante la recorrida surgió otro reclamo relacionado con un terreno baldío en barrio Zani de Cutral Co. La preocupación apunta a la falta de mantenimiento y a la posible presencia de roedores y alimañas durante el verano.

El planteo también reabrió el debate sobre los terrenos sociales que permanecen sin construir durante años. Según se recordó, las ordenanzas municipales contemplan la posibilidad de caducar la adjudicación de lotes cuando no se cumplen los plazos y condiciones de construcción establecidos.

Los vecinos esperan una respuesta municipal y, principalmente, que se retiren los escombros antes de las próximas lluvias para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad en la vía pública.