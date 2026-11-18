El concejal de La Libertad Avanza, Omar Pérez, adelantó que el próximo viernes se conocerán las definiciones electorales del partido de cara a los comicios del 14 de febrero de 2027. En Cutral Co aseguró que existe una lista consensuada para la intendencia y el Concejo Deliberante, aunque evitó confirmar si será candidato.

En diálogo con Radio Fuego, Pérez explicó que el Consejo Partidario se reunirá el 20 de noviembre para oficializar las listas presentadas en los distintos distritos de Neuquén.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es la candidatura a gobernador. Si bien reconoció que la intención sería impulsar a la senadora Nadia Márquez, señaló que todavía existen distintas alternativas y que la decisión se conocerá el viernes.

Respecto de Cutral Co, confirmó que existe una lista unificada y consensuada para las categorías municipales, aunque evitó adelantar nombres. También indicó que se analizará la posibilidad de establecer alianzas con otros espacios políticos.

Durante la entrevista, el concejal cuestionó las estrategias políticas que, según su mirada, buscan limitar la participación electoral y apuntó contra el escenario que atraviesa el MPN.

“Me parece que todos deberíamos participar. Si tienen tanta seguridad en la gestión que se ha realizado, que participen todos”, manifestó.

Además, consideró que la decisión del MPN de no presentar candidatos en las próximas elecciones podría tener consecuencias políticas y sostuvo que la exclusión de Jorge Sobisch terminó fortaleciendo su posibilidad de competir por otro espacio.

Finalmente, Pérez aseguró que La Libertad Avanza tendrá participación en los comicios y remarcó: “No hay mejor forma de decidir que votando el 14 de febrero”.

Las definiciones del viernes serán clave para conocer los candidatos provinciales y municipales del espacio, así como las posibles alianzas electorales.